Rovněž na sobotu se chystá čajování na zámku Kačina, jež navazuje na tradici oblíbených posezení u čaje ve šlechtickém prostředí. Návštěvníkům nabídne nejen čaje z kačinské zahrádky s bylinkami, přičemž zážitek ještě umocní krása empírové architektury i poučení o historii čajů a jejich přípravě; připraven je také další program. Mimo jiné zazní flašinety i koncert operní pěvkyně Ivety Hejdukové za klavírního doprovodu. Chystají se také dobroty ze zámecké kuchyně, kostýmované prohlídky i dílničky jak pro děti, tak pro dospělé.

Běh kolem lágru jako vzpomínka

Na neděli je připraven Běh pro republiku u Památníku Vojna na Příbramsku. Připomene vznik Československa a současně osudy politických vězňů komunistického režimu, kteří pobývali právě i v táboře Vojna. Pětikilometrová trasa vede jeho okolím, kde se v minulosti objevilo sedm informačních panelů představujících konkrétní místa a příběhy politických vězňů. Tradiční součástí programu je běh pro děti na 200 metrů – a letošní novinkou pětikilometrová procházka.

Až do poslední říjnové neděle platí pozvání na Dýňovou Farmu v Bykoši, která se věnuje pěstování dýní ozdobných i jedlých: tedy krásných i chutných. Může tak nabídnout nejenom dostatek suroviny pro oslavy Halloweenu. „Na farmě pěstují dýně na ozdobu, k vyřezání, ale i muškátové, máslové, hokaido a další, upozornila Vurbsová na zdejší rozmanitost. O víkendech (a po dohodě i v týdnu) je k mání také občerstvení: vedle dýňové polévky či dýňového koláče také třeba „něco z grilu“.

Výstavy i jednorázové akce

Během příštího týdne bude končit několik výstav, jejichž návštěvu krajská turistická centrála doporučuje ještě stihnout. Zve tak například do Čechtic, přesněji na zámek Růžkovy Lhotice, kde výstava V chalupách pod Blaníkem přibližuje venkovský život v širším regionu převážně v 19. století (a také vesnickou inspiraci pro skladatele Bedřicha Smetanu).

Leckoho možná překvapí, jak se rok na vsi poměřoval ze selského pohledu: v zásadě plynul od sv. Řehoře do sv. Martina: od březnového orání do vyplácení čeledínů v listopadu. Tato výstava končí 28. října. Do neděle 30. října pak trvají výstavy Teritoriem vlků v Regionálním muzeu Mělník, která vlky představuje jako staronové sousedy v přírodě, a Svět kostiček v Muzeu Říčany, jež překvapí tím, co vše lze sestavit z dílků lega.

Pro přípravu plánů na příští týden, který díky státnímu svátku nabídne většině lidí prodloužený víkend, je dobré vědět, že řada krajských muzeí nabídne 28. října vstup za symbolickou cenu nebo i zdarma. Vurbsová také s předstihem připomíná Havířské šprýmování v Hornickém muzeu Příbram (28. 10.) či program Oživená zámecká kuchyně na zámku Žleby (od 28. do 30. 10.). Upozorňuje také na Rožmitál plný strašidel na zámku v Rožmitále pod Třemšínem (29. 10. vpodvečer) či na Halloween v Levandulovém údolí v Chodouni nedaleko Zdic (29. a 30. 10.).