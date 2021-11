Skoro jako na houpačce – a málem i podobným tempem – se nyní mění situace kolem výskytu koronaviru ve středočeských školách. Právě mezi školáky je onemocnění covid-19 nejvíce rozšířeno. Ve středu to uvedl mluvčí krajského úřadu David Šíma.

Testování školáků na koronavirus. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Václav Havránek

„Nejvíce nemocných ve Středočeském kraji v přepočtu na sto tisíc obyvatel za posledních sedm dní je mezi školními dětmi,“ konstatoval. S upřesněním, že ve věkové kategorii od šesti do jedenácti let se aktuálně s covidem potýká 1155 dětí; v kategorii dvanáct až patnáct let je to 1232 žáků.