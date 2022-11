I když jsou projety připravené, tomu, než se poprvé kopne do země, ještě musí předcházet řada kroků, upozornila hejtmanka Petra Pecková (STAN), že na stavební ruch si zatím bude třeba počkat. Rozhodnutí ministrů o tom, že peníze budou k dispozici, označila za první krok. „Všechno je před námi,“ zdůraznila. S tím, že brzy má být vypsána výzva související s financováním šesti konkrétních, již připravených projektů. K dispozici má být částka na jedno žákovské místo v budoucí škole stanovená na 1,1 milionu korun. Kvůli zdražení materiálu i zvýšení cen stavebních prací se zvedla z 800 tisíc.

Svazky obcí mohou chystat stavby

Vesměs má nyní dojít na takzvané svazkové školy, které nebudou stavět jednotlivé obce či města, ale jejich svazky: sdružuje se jich více dohromady. Odpovědnost za zajištění základních škol (stejně jako školek) a umístění dětí z řad svých občanů je na bedrech obcí. Byť mohou existovat i vzdělávací zařízení jiných zřizovatelů, známá jsou soukromá nebo církevní, zajištění míst ve školách je hlavně starostí starostů. Výstavba nových škol (a přístavby často rovněž) je však tak nákladnou záležitostí, že bez masivních dotací si obce neporadí. Jejich rozpočty na to nestačí, stejně jako úvěrové možnosti.

Díky dotacím by se měla rozjet šestice projektů, již připravených v oblastech, kde se hodně stavělo, přibylo obyvatel – a důsledkem se stal dlouhodobý „převis poptávky“: kapacity škol výrazně nestačí počtu dětí, které by do nich měly chodit. Jedná se o svazkové základní školy Lošbates (pro Louňovice, Štíhlice, Tehovec a Svojetice), Pod Beckovem (Líbeznice, Bašť, Měšice, Nová Ves, Předboj, Bořanovice, Zlonín), Povýmolí (Úvaly, Hradešín, Květnice, Dobročovice a Přišimasy), Drahelčice–Úhonice, Chýně–Hostivice – ty všechny v přípražském regionu – a Český Brod–Doubravčice. Budoucí podobu některých z chystaných škol už svazky obcí představují na webech.

Aktuálně se v okolí Prahy staví nové svazkové školy v Přezleticích, kde společný projekt obcí Přezletice, Podolanka a Jenštejn už je vidět v podobě blížící se dokončení, a výstavba začala přednedávnem v Ondřejově, s nímž se sdružily Kaliště a Zvánovice. S potřebnými penězi pomohly ještě dřívější dotace.

Potřeba dotací na menší projekty

Další státní dotace na rozšiřování kapacit škol mají následovat – a to s tím, že částky určené na žákovské místo budou upravovány podle vývoje situace na stavebním trhu. Hejtmanka v té souvislosti zmínila program Prstenec, v jehož rámci bude vypsána takzvaná kolová výzva. Má to umožnit vznik dalších tisíců nových míst ve školách. Pecková současně slibuje, že zástupci kraje budou usilovat o obnovu dotačního titulu ministerstva financí – nebo o vznik podobného v rámci ministerstva školství – pro menší projekty úprav a přístaveb tříd s částkou do 30 milionů korun na akci ročně.

Už nynější rozhodnutí vlády považuje hejtmanství za úspěch svého úsilí. Oslovovat členy kvůli dotacím na budování škol začal kraj od června, kdy uspořádal setkání se starosty, z něhož vzešla výzva k podpoře navyšování kapacit škol adresovaná premiérovi Petru Fialovi (ODS). Následovala jednání se zástupci ministerstev školství, financí i pro místní rozvoj; v říjnu došlo i na opětovnou výzvu k řešení situace.