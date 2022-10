Za poznáváním historie i místních strašidel

Rozmanité možnosti nabízí na výběr i Berounsko. Muzeum Českého krasu v Berouně zve děti na program Krok za krokem Berounem – komentovanou vycházku s objevováním pověstí a legend, ale i strašidel. Účastníci se sejdou v 10.00 před muzeem. Geopark Barrandien zve děti i dospělé mezi 10. a 16. hodinou na Den s geologem. Nabídne nejen ukázky hornin či čtení z kamenů, ale třeba i rozklepávání kalcitu nebo rýžování českých granátů. V Hořovicích chystá Muzeum Hořovicka vycházku s pracovním listem: zhruba tříkilometrové samostatné putování po hořovických památkách. Městské muzeum v Žebráku, které je také součástí Muzea Českého krasu, nabídne za korunové vstupné středověkou hernu s hrami, jimiž se lidé bavili už před staletími. Zájemci, kteří jsou vítáni mezi devátou a sedmnáctou hodinou, si mnohé budou moci i vyzkoušet.

Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích v blízkosti Kladna nabídne návštěvníkům za korunové vstupné cestu do pravěku. V rámci výstavy Paleoart se na odpoledne chystají komentované prohlídky maleb. Připraveny budou i výstavka zkamenělin pocházejících ze Středočeského kraje, které jsou běžně „ukryté“ v soukromé sbírce, či komentovaná vycházka na odval (haldu) dolu Mayrau. Skanzen dále nabídne dílny pro děti, ale i pouštění draků – a dokonce možnost opečení doneseného špekáčku.

Poněkud netradiční program má Muzeum T. G. Masaryka v Lánech. Na místním hřbitově chystá uctění památky prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka položením věnců na jeho hrob. Odpoledne se přímo v lánském muzeu uskuteční simultánní šachová partie. Očekávány jsou osobnosti z oblasti byznysu, politiky, kultury i sportu.

Regionální muzeum Mělník, jež zve k návštěvě za korunu, nabídne zážitkový program k výstavě Teritoriem vlků či přednášku Jak jsem potkal vlky. Připravuje ale i rodinnou hru a komentovanou prohlídku k výstavě Jan Jindřich Lucemburský. Součásti programu je také koncert sboru Chrapot, přičemž dojde i na křest nového CD.

V Mladé Boleslavi zve kraj k páteční návštěvě Leteckého muzea Metoděje Vlacha. To nabídne oslavy Dne Středočeského kraje s legionáři – a samozřejmě s letadly. Příchozí se mohou těšit na letecké ukázky i prohlídku funkčních exponátů leteckého muzea a vojenské techniky.

Kutnohorské Muzeum stříbra nabízí vstupy do svých objektů za korunu – nicméně krajský úřad připomíná, že zde návštěvníci mohou utratit i víc. V Hrádku se koná výstava Když vyletí ptáček…, představující snímky ze sbírek muzea reprezentující nejstarší fotografické techniky. Od 11 hodin se uskuteční komentovaná prohlídka. Muzeum také chystá interaktivní doprovodný program Camera obscura. Právě v souvislosti s ním kraj upozorňuje: v pátek jsou zváni dospělí se vstupným 200 Kč, v sobotu pak děti se vstupenkou za 100 Kč. Kamenný dům nabízí výstavu 160 let Sokola v Kutné Hoře, přičemž od 10. hodiny pozve ke komentované prohlídce. V Tylově domě je k vidění výstava Kutná Hora četnická, komentované prohlídky budou připraveny mezi 10. a 16. hodinou. Zájemci si ale ještě mohou zapamatovat dva speciální časy: od 13.00 hodin se uskuteční komentovaná prohlídka expozice Josef Kajetán Tyl a na 15.00 muzeum chystá prohlídku objektu Tylova domu.

Regionální muzeum v Kolíně nabídne v pátek nejen korunové vstupné do Veigertovského domu, ale mezi 14. a 16. hodinou také komentovanou prohlídku výstavy ke 160 letům Sokola v Kolíně nazvané Lví silou, vzletem sokolím. Chybět však nebudou ani doprovodné dílny pro děti.

Pro rozmanité poznatky i zážitky si lze přijít na Benešovsku do poboček Muzea Podblanicka, jež za korunu otevřou své brány v časech 9–12 a 13–16 hodin. V Benešově lze zhlédnout výstavu Benešov – The best of, expozici o historii města i okolí, expozici Náš pluk přibližující vojenskou posádku 102. pěšího pluku v Benešově, ale i legionáře a další vývoj až po vstup naší republiky do NATO. Nechybí však ani prezentace Keltské artefakty z Benešovska – a vystaveny jsou i nově objevené amulety a další předměty z doby laténské. Zámek Růžkovy Lhotice na Vlašimsku, u Čechtic, nabídne expozici Kraj tónů a výstavu o životě na vsi V chalupách pod Blaníkem. Zámek Vlašim za symbolické vstupné otevře stálé expozice, výstavy, zámecké sklepení, vyhlídkovou věž i komorní výstavu Příběh státní hymny. Od 18 hodin se pak koná koncert – zazpívá Kateřina Ševidová a zahrají Viktor Stocker se Zdeňkem Kopeckým. V tomto případě činí vstupné 200 Kč; pro studenty 100 korun.