Netají, že pohledy metropole čili městského regionu a středních Čech jakožto regionu „venkovského“ se v řadě věcí liší. I zásadně. Týká se to třeba názorů na budoucnost rozvojových ploch v okolí hlavního města.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) nicméně věří, že u všech společných témat se lze nakonec prodiskutovat ke shodě. „Neviděl bych to tak, že by existoval nějaký problém, kde by to bylo „zabetonované“ tak, že by se v jednání nedalo pokračovat,“ řekl Deníku.

Sporná témata nepřišla na řadu

O ožehavých problémech, kde se obě strany skutečně zásadně neshodnou, však radní na včerejším setkání ani nejednali. Nápad na zavedení mýta v Praze odbyli konstatováním, že v tomto volebním období není aktuální a jakémukoli řešení by musely předcházet jednání v rámci Asociace krajů ČR i změny legislativy.

Hřibovým plánům na vybudování nové nemocnice v Letňanech, což středočeské hejtmanství vnímá jako hrozbu pro vlastní nemocniční síť, se diskuse vyhnula rovněž. Primátor si nejprve musí ujasnit s premiérem Andrejem Babišem (ANO), kam se vlastně posunuly plány na využití letňanských pozemků; dosud také není jasné, jaké zdravotnické zařízení by se tam vlastně mělo chystat.

Zda nemocnice, nebo traumacentrum či nakonec vůbec nic. Mimochodem zdravotnictví se má stát jedním z velkých témat příštího společného jednání radních. V tom, že je s těmito schůzkami třeba pokračovat, jsou obě strany zajedno. Znovu se tedy sejdou do půl roku.