Rozhodl o tom dnes okresní soud pro Prahu - západ. Rozsudek je nepravomocný, řekl dnes ČTK šéf věřitelského výboru a advokát největšího věřitele H-Systemu Petr Pavel. Družstvo se proti rozsudku odvolá, řekl ČTK předseda SBD Svatopluk Martin Junek.

"Pro mě je to důkaz, že soudy nerozhodují spravedlivě," řekl ČTK Junek. Kromě žaloby na jeden milion korun čelí družstvo další žalobě na zhruba 21 milionů za pronájem za samotné byty, které si letos jejich uživatelé z konkurzu definitivně odkoupili. "Obě tyto žaloby považuji za hyenismus," řekl Junek.

K původně žalovaným částkám se od roku 2019, kdy žaloby správce konkurzní podstaty Josef Monsport podal, připočítávají také úroky. Celkem tak družstvo čelí hrozbě, že bude muset zaplatit více než 30 milionů korun místo původních zhruba 22 milionů. Monsport družstvo zažaloval o nájemné za poslední tři roky, zbytek byl podle něj již promlčený.

"Mohli bychom se oprávněně ptát, proč toto nesmyslné nájemné správce nevymáhal již od roku 2008. Pokud by totiž soudy rozhodly o oprávněnosti požadovaného nájemného, pak by se měl správce zodpovídat věřitelům z ušlého nájemného z let 2008 až 2016, které by činilo zhruba 60 milionů," uvedl Junek.

Nájemné, které nyní musí podle soudu SBD zaplatit, je za pozemky pod řadovými domy, které byly z konkurzu v minulosti vyňaté. Podle Junka družstvo pozemky nevyužívalo, správce se navíc ani nestaral o jejich údržbu, uvedl.

Celkem 55 uživatelů bytů v Horoměřicích si letos nemovitosti odkoupilo, v katastru se tak stali jejich majiteli. Čtyři uživatelé byty opustili, budou se prodávat znovu, u jednoho zbývajícího bytu se vede soudní spor o vynětí z konkurzní podstaty.

H-System uzavřel po založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachoval, dokončil jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu celkem o miliardu. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení. Situace členů Svatopluku je specifická tím, že si byty na vlastní náklady dostavěli, ovšem bez souhlasu konkurzního soudu. Podle Junka ale lidé měli souhlas bývalého konkurzního správce.