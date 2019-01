Mnichovo Hradiště /ROZHOVOR/ - Lena Mlejnková je novou osobou na radnici v Mnichově Hradišti na Mladoboleslavsku. Zastává pozici projektové manažerky. V rozhovoru prozradila, co patří do jejích kompetencí.

Lena Mlejnková, nová projektová manažerka Mnichova Hradiště | Foto: Archiv Leny Mlejnkové

Do Mnichova Hradiště jste nastoupila jako projektová manažerka. Už jste se s chodem radnice seznámila?

Jsem tady ještě krátce, teprve druhý týden, ale za tu dobu už jsem stihla navštívit zasedání zastupitelstva a poznat průběh běžného fungování úřadu.

Co je přesně vaším úkolem?

Byla jsem jedním z účastníků výběrového řízení na tajemníka. Krajský úřad ale doporučil výběrové řízení zrušit z několika důvodů, a tak vedení města přemýšlelo, jak navázat spolupráci nejvíce přínosnou pro město. Se starostou Ondřejem Lochmanem jsme se shodli, že je zde mnoho věcí, které je potřeba nastavit od začátku. Připravovat budu například strategický plán, který považujeme za jeden z nejdůležitějších dokumentů. Dále budu mít v kompetenci investice, projekt EPC, který slouží úsporám energií a snížení nákladů.

To znamená, že od radnice vždycky dostanete konkrétní zadání a na tom vy pracujete?

Přesně tak. Přidanou hodnotou je, že se snažím do Mnichova Hradiště zavést věci, které už jsou vyzkoušené a prověřené ve fungování v samosprávě jiných měst. Jelikož jsem byla jedno volební období místostarostkou Semil a v současnosti jsem i zastupitelkou Libereckého kraje, snažím se u nás inspirovat a pomoci tak Hradišti.

Už jsou na městském úřadě vaše kroky vidět?

Jde zatím o drobnosti, přehledné číslování usnesení, jmenovité hlasování, podání žádosti na analýzu energetických úspor budov v majetku města…

Bydlíte stále v Semilech, které jsou od Mnichova Hradiště poměrně daleko. Lze takto zvládat pracovní nasazení?

Určitě, vždy jsem byla zvyklá na pružnou pracovní dobu a znám situace, kdy je potřeba napnout síly. Vynechávat nebudu například jednání zastupitelů, které je pro mou práci zásadní. Na radnici jsme se domlouvali, že některé strategické věci je možné připravit i dopředu. Snažím se pracovat s „otevřenými dveřmi" a spolupracovat plně s kolegy na úřadu i samosprávou a veřejností.

Lze říct, jakým úkolem se zabýváte v současné době?

Připravujeme zateplení městských objektů, protože do 19. března je možné podávat žádosti o dotace, a intenzivně se snažíme využít dotace hlavně na ty budovy, kde už byla nainstalována nová okna. Týká se to zejména škol, které prošly rekonstrukcí. Tyto úkoly navazují na strategii rozpočtu, kde je potřeba v omezených financích co nejméně, ale co nejúčelněji investovat.