Je to nekonečný příběh. Kam umístit několik metrů vysoká plátna zobrazující i nejmenší detaily výjevů z dějin slovanských národů? Nejslavnější dílo malíře Alfonse Muchy, slavnou Slovanskou epopej, restaurátoři uschovali do depozitáře v Praze, na čas by se však mohly obrazy vrátit do Moravského Krumlova na Znojemsku. Na tamním zámku mohli lidé dílo obdivovat mezi lety 1963 a 2011.

Epopej nyní patří hlavnímu městu Praze. Pracovní skupina, ve které je i radní pro kulturu Hana Třeštíková, nyní řeší, kam dílo umístit. O místu zatím nerozhodla, ale je možné, že se na krátkou dobu vrátí do Moravského Krumlova. „Nové vedení města chce zvážit veškeré možné alternativy. Pro krátkodobější účel je jednou z variant i Moravský Krumlov,“ potvrdil mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Cílem však je podle něj, aby Epopej v dlouhodobém horizontu zůstala v Praze.

První muž Moravského Krumlova Tomáš Třetina tvrdí, že na možnosti, které zvažuje Praha, Krumlov pochopitelně reaguje. „Vyjednáváme se zástupci hlavního města o možném umístění Epopeje na našem zámku. Magistrát má jednoznačné podmínky pro umístění pláten na zámku, které musíme splnit. Proto připravujeme nákladné podkladové materiály a budeme jednat s vedením kraje o dalším postupu,“ naznačil Třetina.

Radost z případného návratu neskrývá bývalý dlouholetý starosta Moravského Krumlova, dnes důchodce Jaroslav Mokrý. „Pokud to není jen plácnutí do vody, byla by to skvělá věc. Prostory pro vystavení pláten tu odjakživa, i po odstěhování pláten, jistě jsou. Krumlov je totiž, přes všechny snahy, od té doby, co tu plátna nemáme, prakticky mrtvým městem,“ konstatoval Mokrý.

Sama pražská radní pro kulturu Hana Třeštíková nechtěla Deníku Rovnost situaci kolem pláten příliš komentovat. „Další jednání o Epopeji bude koncem ledna. Více v tuto chvíli nebudu věc komentovat,“ řekla Třeštíková.

V únoru má pokračovat jednání o vlastnictví Slovanské epopeje mezi Prahou a malířovým vnukem Johnem Muchou, který si na dílo nárokuje práva. V minulém roce část pláten mohli zhlédnout lidé na brněnském výstavišti. Výstava byla navíc doplněna o Muchovy plakáty.

Od šedesátých let minulého století do roku 2011 bylo dvacet pláten epopeje vystaveno v Moravském Krumlově na Znojemsku.