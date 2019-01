Nymbursko - A je tu opět. A přišel zase velmi rychle, ani jsme si nestačili uvědomit, že je pryč léto, a prošel nám podzim pod rukama. Mám na mysli samozřejmě konec roku a s ním spojený Silvestr, tedy poslední den roku 2014. Opravdu. Už Dva tisíce čtrnáct.

Do pátečního vydání Nymburského deníku máme pro naše čtenáře připravenou astrologickou předpověď od Ivana Černovského na rok 2015. Už teď mohu prozradit, že příští rok nebude podle hvězd vůbec jednoduchý a přinese zřejmě mnoho zvratů, protože vládcem zmíněného roku má být prý planeta Pluto.

Více ovšem neprozradím, protože opravdu obsáhlou předpověď naleznete v první části v pátek a druhé pokračování přineseme v sobotu.

Ať se má stát cokoliv, určitě to můžeme my všichni ve velké míře ovlivnit. Ze zkušenosti vím, že pokud člověk nedělá nějaká zbrklá a neuvážená rozhodnutí a ve svém životě bere věci tak, jak jdou, nemá ho až tak špatný. Moje někdejší kamarádka mi vždycky říkala: Hlavně nedělej prudké pohyby, mohla by sis ublížit! A myslela tím v recesi i pohyby mozkových buněk…

Děkuji všem věrným čtenářům za jejich věrnost našim novinám, na kterých denně pracuje náš kolektiv s velkým nasazením. A věřte, děláme to s radostí, i když se někdy objeví nějaký ten mráček.

Přeji Vám všem, abyste byli v příštím roce zdraví, spokojení, ba i šťastní a zvládli nástrahy hvězdného Pluta s lehkostí a rozvahou.

Vaše Milena Jínová, šéfredaktorka Nymburského deníku.