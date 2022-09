Každá základní škola musí dodržovat zákonem dané podrobné pokyny na přípravu jídla. „Školní jídelny potřebují plnit spotřební koš, výživové hodnoty a strava musí být pestrá a vyvážená,“ uvedl expert Vladimír Štefančík a dodal, že v červnu už se některé ze škol dostaly na maximální zákonem určenou hranici ceny za oběd.

Podle zjištění Pražského deníku rezerva ještě je. „Obědy řešíme přes firmu, která velmi mírně zvedla cenu,“ sdělil Tomáš Randýsek z Německá školy v Praze sídlící na Praze 5.

Školní jídelny zdražují. Rodiny si za rok připlatí i několik tisíc

Zdražení očekává i Malostranské gymnázium. „Ceny obědů zůstávají do konce kalendářního roku 2022 ve stejné výši jako byly pro školní rok 2021/2022, pak se pravděpodobně zvýší. Nevím na kolik, stanovuje to dodávající školní jídelna, u nás je pouze výdejna,“ řekl ředitel gymnázia Tomáš Ledvinka.

Kolik rodiče v dané škole zaplatí, určuje každý ředitel sám. Speciální vyhláška ale udává rozpětí, ve kterém se může pohybovat, a to podle kategorie strávníků.

Věková skupina strávníků Vyhláškou dané rozpětí ceny oběda 7 – 10 let 20 – 39 Kč 11 – 14 let 23 – 41 Kč 15 a více let 24 – 45 Kč

Průměrná aktuální cena školního oběda na základních školách v Praze (podle zjištění Pražského deníku)

Věková kategorie Průměrná cena obědu 7 – 10 let 33 Kč 11 – 14 let 36 Kč 15 a více let 39 Kč

Pozn.: Osloveno 304 pražských základních škol, odpovědělo 23 ředitelů a ředitelek, zdražují všichni až na 2 školy. Průměrné zdražení: +5 Kč

Zdražení rozšiřuje sociální nůžky

Podle Štefančíka vzniká nová skupina rodin, která se bude s problémy potýkat. „Náklady na život se zvedají a do budoucna budou ještě větší. Jednou z cest, jak ušetřit, může být právě to, že děti nebudou chodit na oběd. To je nebezpečné,“ vysvětlil Štefančík.

Už pro loňský školní rok se ceny za jednotlivé obědy zvedly v průměru o 3 Kč. Rodina, která si obědy nemůže dovolit, má hned několik možností. V některých případech jsou ředitelé ochotní v rámci hmotného zabezpečení snížit úplatu nebo jí úplně odpustit. Nárok rodič musí doložit. Takové pravidlo platí pro celou školu a podmínky jsou uvedené ve vnitřních předpisech školy.

Drahota doléhá i na děti. Roste zájem o školní obědy zdarma

Rodič může také využít Operační programy pomoci od MPSV, ale podmínkou je, že musí pobírat dávku hmotné nouze. Další variantou je využití různých nadací. Organice Women for women, která se zaměřuje na dostupné obědy pro děti, zaznamenala ke konci minulého týdne nárůst žádostí o pomoc. „Evidujeme žádosti o podporu téměř 6 895 dětí, kterým jejich rodiče nebudou moci zaplatit pravidelné školní obědy. K uspokojení této poptávky bude projekt W4W: Obědy pro děti potřebovat 41 577 315 Kč. Žádostí přitom bude dále přibývat,“ píše organizace na sociální sítích.

Školní jídelny se dlouhodobě potýkají také s nedostatkem zaměstnanců. Průměrný věk kuchařek a kuchařů ve vzdělávacích zařízení je 45 – 55 let. Jejich mzdu přitom upravuje zákon o státní správě. Ředitelé tak mohou zaměstnance motivovat jen v rámci bonusů, na které berou prostředky z jiných provozních nákladů. Od září by si ale měli zaměstnanci polepšit. Pro kuchaře a kuchařky se počítá s navýšením až o 10 procent tarifu. České školní jídelny obslouží přibližně 1,8 milionu lidí, což je skoro pětina obyvatel. V posledních letech se počet strávníků zvyšoval.

