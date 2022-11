Staví se také trasa přímo v Mělníku. „Už jsme zahájili stavbu mezi čističkou odpadních vod Mělník, kde se napojí na asfaltovou cyklostezku od obce Kly. Odtud povede nová cyklostezka po břehu Labe kolem historického zdymadla Hadík až k cukrovaru, kde se napojí na asfaltovou cyklostezku do Mělníka,“ vysvětlil Petr Borecký, náměstek hejtmanky pro veřejnou dopravu. Předpokládaný termín ukončení této stavby je do konce tohoto roku.

Diplomaté a váleční veteráni si na Olšanech připomněli Den vzpomínek

Do budoucna je v plánu také výstavba úseků Nymburk – Lysá nad Labem – Čelákovice. Tím vznikne Labská cyklostezka od Poděbrad až na hranici Středočeského kraje k Horním Počaplům pod Mělníkem.

K propojení stezky napříč Středočeským krajem chybí dokončit úsek od Týnce nad Labem ke Kolínu a další propojení úseku mezi městy Kolín a Poděbrady na levém břehu řeky.

Ne všude jsou však jednání jednoduchá. To je i případ budoucí cyklotrasy mezi Kolínem a Kutnou Horou. Další postup blokuje situace kolem obce Polepy. Po jednání se zástupci této obce a Středočeského kraje sice došlo k dohodě o trase budoucí cyklostezky souběžně se silnicí do Polep, s tím je ale spojená nutná směna pozemků. Městys Červené Pečky proto oslovil dotčené vlastníky. Po prvotních jednáních s majiteli třech pozemků nejbližších silnici bohužel nedosáhl žádného jednoduchého výsledku a jediným schůdným řešením se nyní jeví posun pozemků všech sedmi majitelů. Možnost začátku stavby této cyklostezky v příštím roce je tak nepravděpodobná.

Cyklisté v bezpečí i ve městě

Cyklisté jsou rádi za nové trasy nejen v přírodě, ale i v městských aglomeracích. Z tohoto pohledu výrazně letos pokročili v Mladé Boleslavi. Na náměstí Republiky byla dokončena cyklostezka, která propojila páteřní síť cyklotras ve městě a navázala na již dříve budované nedaleké úseky na Jičínské ulici a podél třídy T. G. Masaryka. „Na cyklodopravu jsme využili celkově přes 125 milionů korun, z toho výdaje na zmíněný úsek činily přes 11 milionů korun. Přibližně jeden milion korun jsme financovali z městského rozpočtu,“ uvedl první náměstek boleslavského magistrátu Jiří Bouška.

Dárci se vyznamenali. Letošní sbírka potravin předčila tu loňskou

Cyklostezky se staví i na Berounsku. V Hořovicích se dokončuje další část cyklostezky vedoucí do sousedních Kotepek. Nedávno byla osazena lávka přes Červený potok blízko rybníku Valcverk. Mostek tak dostane cyklisty a chodce na druhou stranu potoka. Na tomto místě se již staví úsek, jež protne ulici U Svatého Jana a napojí se přes improvizovaný parkovací prostor na cyklostezku číslo 303.

Cyklotrasa místo kolejnic

Na Benešovsku vzniká v těchto dnech nová cyklostezka mezi Voticemi a Olbramovicemi. V budoucích letech dojde k jejímu protažení přes Bystřici do Konopiště a Benešova. Cyklisté se ale svezou také opačným směrem, tedy na jih. Z Votic totiž po opuštěném tělese dráhy povede cyklostezka i do Sudoměřic u Tábora. Právě někdejší trať, která ztratila význam při budování železničního koridoru, využívají místní organizace k budování cyklostezek. V případě té z Votic do Olbramovic to je Mikroregion Voticko. Jeho předseda Viktor Liška je přitom velkým optimistou. „Celá cyklostezka ze Sudoměřic do Benešova by mohla být dokončena do sedmi let,“ uvedl.

Na Rakovnicku se měly v letošním roce začít stavět dvě nové cyklostezky, a to mezi Lubnou a Rakovníkem a Rakovníkem a Kněževsí, avšak nakonec se termín v obou případech pozdržel. První jmenovaná cyklostezka má vzniknout během příštího roku, začít se má v zimních měsících. Lubenští získali dotaci ve výši 11,4 milionu korun, celkové náklady činí 12 milionů korun. „V prosinci, nevyskytnou-li se problémy, by se po cyklostezce měli projíždět první cyklisté,“ uvedl lubenský starosta Pavel Soukup. Tři kilometry dlouhá cyklostezka bude mít živičný povrch a bude sloužit nejen pro cyklisty, ale i pro pěší či bruslaře.

Kněževeští budou stavebníka cyklostezky mezi městysem a Rakovníkem schvalovat v úterý na veřejném zasedání. Kněževes má již přislíbenou dotaci, která dosahuje téměř 20 milionů korun. Nová cyklostezka bude měřit 3,3 kilometru.

Nová trasa propojí Kladno s Prahou

Na Slánsku vznikla cyklostezka, která propojila tři okresy. Cyklotrasa CT 202 vytváří celistvou páteřní trasu vedoucí od Ohře až k Vltavě. Jejím účelem je propojení regionů měst Louny, Slaný a Kralupy nad Vltavou. Navazujícím úsekem bylo proto před nedávnem vybudování cyklostezky mezi Slaným a obcí Vítov.

Při příležitosti Dne veteránů byly nasvíceny Petřínská rozhledna či Tančící dům

V okolí Kladna je oproti Slanému síť cyklostezek poměrně hustá, přesto Kladeňáci už nyní vítají záměr vybudovat pro spojení s Prahou takzvanou „drážní cestu“. Novou cyklostezku propojující metropoli s největším středočeským městem Kladnem plánují společně Středočeský kraj a hlavní město.

Vlastní budování cyklostezky pak bude úzce navázáno na modernizaci železniční trati Praha - Kladno. Již schválený projektový záměr počítá s tím, že stavět by se mělo v letech 2024 - 2026. Předpokládané náklady byly před osmi měsíci vyčísleny na 467 milionů korun. Skutečné náklady však vyplynou až z výběrového řízení na zhotovitele.