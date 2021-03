Silnice hlídají policisté, o neprodyšnou uzávěru okresu Benešov ale nejde

/FOTOGALERIE/ Možná trochu klidnější provoz, ale jinak by se na silnicích Benešovska ani nedalo poznat, jak razantně se má první březnový den zapsat do historie soužití s covidem-19. Česko vstoupilo do dalšího lockdownu, tedy tvrdého prosazování omezení. Právě od 1. března a zatím nejméně po dobu dalších tří týdnů mají lidé zůstat 'doma za pecí'.

Pomezí okresů Benešov a Praha východ na silnici II/603, což je takzvaná "stará benešovská", v Babicích | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

Ve středních Čechách vyrazilo na kontroly dvě stě policistů, ke kterým se dnes podle středočeské policejní mluvčí Vlasty Suchánkové přidá ještě čtyři sta vojáků a dvacet celníků. „Lidé vesměs nařízení chápou, spolupracují a mají sebe příslušné dokumenty. Hlídky respektují čestné prohlášení napsané rukou, ne každý měl možnost si jej pře víkend vytisknout. Policisté zároveň mají formuláře vytištěné s sebou ve služebních vozech a zájemcům je rozdají," dodala Suchánková. Policista z hlídky na silnici I/3 na Benešovsku, u benzinového čerpadla u Pětihost ve směru na jih, připomněl, že je pro řadu lidí povinnost mít u sebe potvrzení zaměstnavatele nebo alespoň čestné prohlášení novinkou, na kterou si dosud nezvykli. „Je to pro ně nová situace a zatím k tomu tak přistupujeme také my. Kdo nemá čestné prohlášení, vydáme mu k němu tiskopis," vysvětlil policista z kontrolního stanoviště na pomezí okresů Benešov a Praha-východ a Benešov. Slova policisty potvrdil i případ řidiče terénního BMW, který si k Pětihostům přijel natankovat. Jenže od čerpadla stojícího v okrese Praha-výhod musel po výjezdu na silnici I/3 chtě nechtě pokračovat dále do jiného okresu, benešovského.





Podle policisty častěji na potvrzení o zaměstnání nebo čestné prohlášení zapomínají ti dříve narození. „Kontrola nejen u nich, ale u všech probíhá jako kdykoli jindy. Řidič se musí legitimovat a předložit doklady k vozidlu včetně potvrzení o technické kontrole. Pokud máme podezření na požití alkoholu, provedeme také orientační dechovou zkoušku," popsal policista. Shovívaví byli také policisté z hlídky v Kamenici na Praze-východ, která stála na odpočívadle v Babicích, ve směru na Nespeky. „Kontroly provádíme namátkově, a pokud to jde, řešíme situaci domluvou," sdělil policista. „Policisté, kteří mě kontrolovali, se chovali slušně," potvrdil muž za volantem opelu, jeden ze řidičů, na které se Deník obrátil s dotazem, jak aktuální situaci vnímají. Další řidič oslovený v Týnci nad Sázavou dokonce kontroly označil za posun k lepšímu. „Konečně je na silnicích zase nějaká hlídka. Přiznám se, že jsem policisty neviděl, ani nepamatuji," poznamenal řidič Škody Octavia. Zatímco policejní hlídky prováděly kontroly nejčastěji na nájezdech na dálnici D1, další hranice mezi okresy tak hlídané nebyly. Například hlavní silnice II/107 z Týnce nad Sázavou do Kamenice v okrese Praha-východ zůstala čistě průjezdná. Policejní hlídka nekontrolovala řidiče ani při výjezdu z Benešovska do okresu Praha-západ mezi Prosečnicí a Kamenným Újezdcem.