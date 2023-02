Ani v Jenštejně na Praze-východ, což je domov fungující jako příspěvková organizace Středočeského kraje, atraktivní mimo jiné svou blízkostí k hlavnímu městu (a také třeba tím, že jde o autentické místo, kde ve 40. a 50. letech minulého století působil legendární léčitel Jan Mikolášek), však nově chystané pokoje nebudou k dispozici hned. Nyní se začne připravovat projektová dokumentace pro stavební povolení k vybudování nového pavilonu. Ukazuje to čerstvé usnesení krajských radních, kteří schválili vítěze veřejné zakázky. Se samotnou výstavbou se počítá od poloviny příštího roku.

Zvýšit pohodlí a komfort

Kapacitu domova, která nyní dosahuje 166 lůžek určených pro klienty, kteří potřebují péči dalších osob (a pečovatelská služba, kterou domov provozuje, ještě zvládne obsloužit dalších 60 lidí v domácím prostředí), má nový pavilon zvýšit o dalších 26 míst. Jednolůžkových bude 70 procent nově vybudovaných pokojů; zbylých 30 pak dvoulůžkových, informoval radní Středočeského kraje pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek (ODS). „Výstavbou nového pavilonu dojde nejen ke zvýšení lůžkové kapacity, zvýší se i pohodlí klientů domova,“ zdůraznil v té souvislosti. „Součástí bude samozřejmě i nejmodernější vybavení – tak, aby klienti domova měli potřebný komfort služeb,“ připomněl.

O jednolůžkové i dvoulůžkové pokoje, ideálně s toaletou a koupelnou, které nejsou sdílené s obyvateli dalších pokojů, je ve středočeských domovech seniorů dlouhodobě zájem. Nové objekty či přístavby se s ohledem na to už staví; v uplynulých letech došlo i na stavební úpravy v rámci rekonstrukcí. Ne všude je to však možné. Běžné tak jsou pokoje třemi lůžky – a existují i ty s pěti nebo šesti postelemi.

To bývá v historických objektech, kde dokonce jediný přístup do některého z pokojů může vést skrz jiný, průchozí pokoj. V těchto souvislostech se například opakovaně objevují úvahy o možnosti postavit v Lysé nad Labem nový domov, kam by se 120 seniorů přestěhovalo z nynějšího působiště na zámku. Ten sice nabízí krásné prostředí, avšak jeho komnaty byly zjevně vybudovány ke zcela jinému účelu, než je provoz zařízení sociálních služeb. A třeba na bezbariérovost se při výstavbě zámků opravdu nemyslelo. Možnosti úprav jsou přitom minimální – jak vzhledem k charakteru objektu, tak s ohledem na jeho památkovou ochranu.

Středočeský kraj má ve své síti sociálních služeb aktuálně 65 domovů pro seniory, informoval mluvčí kraje David Šíma. „Je v nich asi šest tisíc lůžek: 4274 v domovech pro seniory a 1871 v domovech se zvláštním režimem,“ připomněl.

Domovem se zvláštním režimem, často označovaným pouze zkratkou DZR, se rozumí zařízení podobné domovu seniorů, avšak s přizpůsobením potřebám klientů s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Často obě sociální služby působí společně v jednou objektu – a v posledních letech nebylo výjimkou ani přebudovávání části kapacit některých domovů seniorů právě na DZR. Jejich potřeba totiž narůstá, zatímco v případě seniorů bez tohoto onemocnění je trendem rozvíjet terénní sociální služby, jejichž využívání jim umožní zůstávat co nejdéle v domácím prostředí.

Konkurence pomáhá snížit cenu

V souvislosti s chystanou výstavbou pavilonu v Jenštejně se jedním úspěchem může kraj pochlubit už nyní, upozornil středočeský radní pro oblast oblast investic, majetku a veřejných zakázek Libor Lesák (ODS). Podle jeho slov se podařilo výrazně snížit prvotní náklady, které kraj v souvislosti s dostavbou zaplatí – a to díky tomu, že na zpracování projektové dokumentace a zajištění povolení ke stavbě vyhlásil veřejnou zakázku.

„Díky transparentně nastaveným podmínkám výběrových řízení, které umožňují širokému okruhu dodavatelů zasílat své nabídky, se nám dlouhodobě daří soutěžit výrazně nižší ceny. Také v tomto výběrovém řízení, do kterého se přihlásili tři zájemci, byla vítězná nabídka téměř o polovinu nižší oproti původně předpokládané ceně, pochválil.“ S tím, že výpočet předpokládané hodnoty veřejné zakázky převýšil tři miliony korun včetně DPH – a vítězná nabídka pražské společnosti Straet Architects nakonec dosáhla hodnoty 1,5 milionu.