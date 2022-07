Vedle toho, že je třeba hodně pít, omezit pohybové aktivity před polednem a hlavně po něm či se vyvarovat častého střídání teplot rychlými přechody mezi klimatizovanými prostorami a nechráněným prostředím, lékaři radí zůstávat po celý den pokud možno v klidu a co nejvíc se držet ve stínu. To se vedle dětí týká obzvlášť seniorů a lidí se zdravotními komplikacemi.

Právě takové doporučení kraj coby zřizovatel pobytových sociálních služeb adresuje domovům seniorů. Deníku to řekl středočeský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek (ODS). „Důležité je zopakovat klasická doporučení: připomínat klientům dodržování pitného režimu i to, že není dobré příliš vycházet na ostré sluníčko,“ konstatoval.

Klienti se tím také řídí, potvrdil ředitel poděbradského Luxoru Jaromír Novák. „Zmírňují svoji aktivitu: někdo si čte, někdo sedí u televize, někdo pospává,“ konstatoval. Připomněl, že výhodou je v tomto případě sto let stará budova, která je chladnější – a uvnitř podle jeho slov zůstává přijatelně i v parných dnech; jídelna má navíc klimatizaci. Zaměstnanci se tak zaměřují hlavně na osvětu, vysvětlování, že je radno držet se v chládku, a připomínají, že je třeba pít. Přičemž se starají o to, aby byla neustále dostatečná zásoba balené vody i čajů. „Už jsme zažili osmatřicítky – a zvládlo se to, poznamenal ředitel Novák.

„Tehdy jsme koupili pro zaměstnance meloun, aby se osvěžili,“ připomněl, že v souvislosti s počasím je třeba pamatovat i na personál. Vcelku příjemné prostředí v historické budově si pochvaluje i Aneta Heřmanová, ředitelka ředitelka Červeného Mlýna neboli domova seniorů ve Všestudech na Mělnicku. Alespoň to platí na pokojích; zvlášť když se vytvoří průvan (na ředitelství už je prý přece jen poznat, že se nachází pod střechou). I tak je v domově postaráno o osvěžení pro horké dny. „Natáhli jsme hadice a pod pergoly, kde klienti sedávají, jsme instalovali rozprašovače vodní mlhy,“ řekla Deníku Heřmanová. Připomněla i pořízení velkých deštníků, na něž také byla přidělána mlžítka. „Klienti si to nejdřív prohlíželi, ale pak pod tím procházeli a někteří i vícekrát; zjevně se jim to líbilo,“ řekla ředitelka, jež upozornila rovněž na fontánky stříkající vodu.

S příznivým ohlasem se setkalo také osvěžení v podobě „domácích“ (tedy přímo v domově vyráběných) ovocných nanuků. „Nakoupili jsme tvořítka na nanuky pro děti a zajeli jsme na farmu ve Vraňanech pro jahody. Výsledek si klienti pochvalovali; oni mají zmrzliny rádi, poznamenala Heřmanová. Přičemž připomněla, že místní produkt zde nepředstavuje zase až tak velkou mimořádnost: v minulém týdnu zaměstnanci společně s obyvateli domova dělali marmelády. Osvěžení procházející ústy do žaludku zde nabídnou i nově koupené chladicí míchače na šťávy; čerstvě pořízený je ostatně i automat na kávu.

Nový objekt bez problémů

Problémy kolem horka naopak podle vlastních slov nemusí nijak zásadně řešit Marie Doležalová, ředitelka Domova seniorů Dobříš v příbramském okrese. „Nikdy jsme s tím neměli sebemenší problém,“ konstatovala s vysvětlením, že jde o nově vybudovaný komplex. „Máme všude klimatizaci i markýzy, které se vytahují samy,“ poznamenala. Stačí tak, aby pracovnice u klientů dbaly na dodržování pitného režimu. „To ale dělají za každého počasí; nejen když je horko,“ upozornila. S dodatkem, že důležité je v tomto směru myslet i na zaměstnance: po celém domě jsou tak automaty na vodu.