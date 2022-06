Deník tak zaznamenal debatu letitých pasažérů, že ještě před koncem týdne bude třeba zajet si do lékárny; dokud je alespoň cesta zadarmo. Bylo to na lince 380 spojující Králův Dvůr a Beroun s Prahou. Ukázalo se, že je to téma, které starší pasažéry pálí – a řidič na dotazy cestujících, co od neděle bude platit, kdo bude platit a kolik, odpovídá poměrně často. Objevuje se i dotaz, zda si to dopravce se zrušením bezplatného cestování ještě nerozmyslí, když teď zdražuje úplně všechno. Lidé se dozvídají, že tohle není na rozhodnutí firmy, ale politiků: nynější zrušení bezplatného jízdného pro seniory v systému PID odhlasovali již v březnu středočeští zastupitelé.