Ta taxikářku zpětně kvůli ceně kontaktovala. „Tvrdila mi, že vše je podle zákona v pořádku a chybovala moje mamka, protože s cenou podle ní souhlasila a zaplatila ji,“ popsala Levá telefonát.

Taxikářka účtovala staré paní v některých úsecích až 180 korun za kilometr a celková suma za cestu z obce Kačice do Ruské ulice v Praze se podle jejího taxametru vyšplhala na 5 904 korun. Deník kontaktoval přímo řidičku taxi Nikolu Pajerovou. Když zjistila, že volající je redaktorkou Deníku, okamžitě hovor ukončila. Pajerová své služby poskytuje především na Kladensku, Slánsku, Kralupsku či v Praze.

Účtenka, kterou taxikářka vystavila seniorce.Zdroj: se svolením Evy Levé

„Peníze vrátit odmítla, protože prý se každý musíme nějak živit. Mamince je samozřejmě celá událost velmi nepříjemná, protože jindy je velmi obezřetná, a tak se cítí trapně, že paní Pajerové zaplatila," dodala Levá.

Jak se zdá, taxikářka postupovala legálně, i když se to nemusí každému líbit. „Ze strany řidiče vozidla taxislužby nedošlo účtováním 180 korun za kilometr jízdy k porušení zákona o cenách, potažmo nařízení města o maximálních cenách osobní taxislužby, neboť nařízení platí pouze pro jízdy, které byly zahájeny a ukončeny na území hlavního města Prahy. Je mi líto, ale vzhledem k tomu, že jízda byla podle stěžovatelky zahájena ve Středočeském kraji a skončila na území Prahy, maximální ceny města se na tuto jízdu bohužel nevztahují,“ uvedl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Licenci k provozování taxislužby řidičce vydal pražský magistrát. Proto se Eva Levá se stížností obrátila právě tam. Další stížnost na cenu za jízdu pak podala na Českou obchodní inspekci. Její vyjádření redakce Deníku shání.

Cena šest tisíc korun se zdá, bez ohledu na předpisy, poněkud přemrštěná. Například v aplikaci Liftago se pro jízdu, kterou absolvovala nešťastná seniorka, objeví nabídková cena kolem 1500 korun. Služba Bolt pak umí sehnat řidiče, který by zákazníka odvezl za 1000 korun. A při pohledu na webové stránky některých pražských taxislužeb lze zjistit, že by za šest tisíc odvezl taxikář klienta z Prahy až do Olomouce.