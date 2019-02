Nymbursko /ROZHOVOR/ - V lednu a únoru zaznamenali dopravní policisté na Nymbursku dramatický nárůst dopravních nehod. A s tím stoupl počet zranění. Alarmující situaci začali na inspektorátu řešit a nárůst se z 22 procent v lednu snížil na 2 procenta v květnu.

Josef Ulrich. | Foto: DENÍK/ Miroslav S. Jilemnický

O tomto posunu, využití neoznačeného auta i o tom, na co se dopravní policisté v nejbližší době zaměří, hovořil vedoucí dopravního inspektorátu v Nymburce Josef Ulrich.

Podle statistických čísel byly první měsíce letošního roku v nehodovosti poměrně kritické.

Ano, zaznamenali jsme nárůst nehod až o 22 procent. Překvapilo nás to, protože povětrnostní podmínky byly podobné jako loni. Dá se říci, že kromě dvou tří dnů se sněhem nebyla žádná zima. Moc jsme si to nedovedli vysvětlit, nicméně jsme na to museli nějak reagovat. Okamžitě jsme se zaměřili na nehodové úseky a zintenzivnili jsme v tomto ohledu svoji službu.

Už jste také mohli začít využívat novou techniku. Mluvím o diskutovaném neoznačeném policejním vozu.

Ano, je to v televizi hodně propíraná věc. Jedná se o Škodu Octavia v civilním provedení. Je v ní nové měřící zařízení, je v tom i zařízení, které lustruje registrační značky, jestli nejsou v pátrání, a dále obsahuje kamerový systém, který zaznamenává i jiná porušení pravidel. My jsme dosud toto vozidlo nijak nemedializovali, aby plnilo svůj účel. A můžu říct, že se to daří. Několikrát jsme přímo v centru Nymburka změřili vozidlo jedoucí i 90 kilometrů za hodinu. To už jsou opravdu piráti a za tento prohřešek jim hrozí i trest zákazu řízení. Nezaměřujeme se na bagatelní věci, ale na to nejzávaznější a nejnebezpečnější jednání na silnicích.

Takže po zmíněném nárůstu jste se na měření rychlosti na nehodových úsecích zaměřili.

Ano, vytěsnili jsme naši okrajovou činnost a zaměřili se na to podstatné. Kolegové byli více vidět na silnicích, odsloužili i více hodin. Naštěstí se to osvědčilo a já mohu s uspokojením konstatovat, že k 31. květnu, tedy přesněji v období od 1. ledna do konce května se podařilo snížit nárůst na 2,2 procenta.

Souvisela zvýšená nehodovost v lednu a únoru také s nárůstem zranění?

Ano, bylo až o 75 procent více lehkých zranění. To nás nemohlo nechat klidnými. Ale jak už jsem řekl, ten trend se podařilo zastavit. Když se budeme bavit o období ledna až května, u usmrcených osob máme pokles ze tří na jednu. Zásadní je pokles těžkých zranění, kterých bylo loni za toto období 13, letos jsou 2. Tedy pokles o 85 procent, což je až potěšující. U lehkých zranění je to nakonec pokles o 19 procent. Loni jich bylo 111, letos zatím 90. Chceme věřit, že se nám čísla podaří udržet. Samozřejmě to také závisí na tom, jaké bude léto. Pokud bude horké jako loni, je to problém, protože to samozřejmě snižuje pozornost za volantem. Lidé se cítí více unavení, takže jsme loni zaznamenali nárůst.

Jak jste zmínil, blíží se léto, tedy tradiční čas pro nárůst nehod s alkoholem. Platí to i letos?

Ano, platí. Ale v tomto ohledu se změnila struktura zachycených řidičů. Už to nejsou ti, co jezdí z restaurací, nebo večer požívali, a ráno jedou. Hodně případů bylo, že ti řidiči v tu chvíli řešili nějaký svůj osobní problém. Zastavená žena za bílého dne se dvěma promile řídí přes město. Skutečně řada z těch lidí se ocitla v situaci, kdy řešila nějaký osobní, zdravotní nebo sociální problém. To však samozřejmě není součástí posuzování případné nehody, ani není v naší kompetenci tento stav řešit. Ale vnímám to jako problém, který by měla řešit společnost i některé další instituce. My budeme reagovat tím, že zatímco jsme se zaměřovali na alkohol po večerech a v noci, budeme se dechovým zkouškám věnovat více i v méně typických hodinách.

Obecně, když se vrátíme k poklesu zranění při nehodách, kde vidíte hlavní příčiny?

Nebudeme si nalhávat, že v dlouhodobějším horizontu je to výsledek jen práce policie. Je to technický vývoj, auta jsou s postupem doby čím dál bezpečnější. Vím sám, že když jsem začínal u dopravní policie, tak se srazila škodovka stodvacítka s trabantem a prakticky vždycky byl někdo vážně zraněný. Dnes se srazí dvě oktávie, auta jsou zdemolovaná a lidem uvnitř prakticky nic není. Zase na druhou stranu ta auta jezdí rychleji, řidiči jsou agresivnější, takže je to relativní.

Na co se zaměříte v příštím období?

Přišel pokyn z policejního prezídia zaměřit se na takzvané vybrané automobilové silnice. V našem případě není žádným tajemstvím, že se jedná o pět silnic s výskytem nehod. V první řadě silnice číslo 38, tedy boleslavský tah. Pak silnice číslo 32, tedy jičínský tah, kde není nehod až takový počet, ale dost často mívají velmi vážné následky. Pak je tam silnice 611, což je starý pražský tah. Dále je to silnice, na níž je vyhlášená jiřická zatáčka. Tam se na řešení stále pracuje. Máme příslib, že tam bude úprava ve smyslu jiného silničního povrchu. Bohužel zatím stále není stanoven termín. A poslední silnicí je silnice číslo 331, vede i přes Nymburk na Ostrou a Lysou a dále. Na těchto pěti silnicích máme stanovený počet hodin, který na nich kontrolami strávíme. V případě našeho menšího dopravního inspektorátu to znamená i více než polovinu celkového času, který odsloužíme.

