Transport darovaného materiálu mířící směrem na Užhorod by měl vyrazit v úterý odpoledne, informoval na facebooku tajemník říčanské radnice Jaroslav Brandejs. „Předpokládám, že doprava začne fungovat kyvadlově – a díky vaší pomoci postupně vše odvezeme na místo lidem, kteří jsou za to neskonale vděční,“ obrátil se k obyvatelům města.

Berouňačka organizuje pomoc pro Ukrajinu. Část její rodiny se ukrývá před boji

Sbírka, na jejímž uspořádání se říčanští radní shodli teprve v sobotu večer, se již v neděli setkala s obrovskou odezvou. Deníku to potvrdila zástupkyně starosty Hana Špačková (Klidné město), podle jejíchž slov se obřadní síň staré radnice na Masarykově náměstí pro shromažďování darovaných věcí měla otevřít ve 14 hodin – a už v půl druhé přicházela řada lidí přinášejících pomoc přesně podle seznamu zveřejněného na webu a na facebookové prezentaci města. „Obrovské množství množství věcí jsme shromáždili už během první hodiny: obřadní síň máme téměř plnou,“ řekla Deníku. S tím, že nejvíce lidé přinášeli trvanlivé potraviny, hygienické potřeby pro děti, ale i mycí potřeby a dezinfekci.

Místostarostka připomněla, že ve větším množství se sešly také deky, karimatky, spacáky – a objevily se i přikrývky. Pochválila, že lidé nezapomněli ani na obalový materiál či kelímky a talíře pro jednorázové použití. Také oblečení lidé přinesli spousty: nejvíc pánského, ale i hodně dětského. „Jsou to pěkné věci; lidé většinou nakoupili nové zboží,“ konstatovala Špačková, že použitých kousků se objevila jen menšina. „A nechyběly ani powerbanky, nabíječky a termosky,“ odkázala na další rovněž potřebné věci.

Vítány jsou také léky, lékárničky a obvazy, stejně jako benzinové elektrocentrály či elektrické přímotopy. Velmi podobný seznam darů taktéž určených pro Užhorodsko zveřejnil rovněž městský úřad v nedalekých Mnichovicích, kde kromě nedělního odpoledne ohlásili shromažďování darů ještě v pondělí do 17. hodiny. Zde mezi vítanými dary připomínají také vysílačky na analogovém principu či termonádoby na převážejí jídla. Stejně jako v Říčanech zdůrazňují i Mnichovičtí, že pomoc je koordinována s místní samosprávou.

Desetitisíce lidí vyjádřily podporu Ukrajině. Vystoupil i ukrajinský velvyslanec

Špačková z Říčan Deníku upřesnila, že dřívější kontakty se sice nerozvíjely – když se ale rozhořel válečný konflikt, hledalo se zacílení pomoci tam, kde u někoho z města existují osobní vazby a bude známý kontakt na někoho, s nímž lze oficiálně jednat. Tím prvotním kontaktem byl švagr tajemníka Brandejse Ruslan Miculyč. Ten zajistil, že zástupkyně regionální samosprávy a starostka obce Kamjanyca Maria Koval-Mazyuta poslala seznam nejpotřebnějších věcí, které jsou místní orgány připraveny využít a rozdělovat.

Podle původních předpokladů se počítalo s tím, že v úterý vyjedou do Užhorodu čtyři dodávky – už ve chvíli, kdy stále přicházeli další dárci, se ale zdálo, že by nemusely stačit. A starosta David Michalička (Klidné město) po třetí odpolední sbírku zastavil, i když se počítalo se shromažďováním darů až do osmé večer. „Stop… Prosíme, již nenoste. Full house. Nechte to na příště. Děkujeme,“ napsal na facebooku.

Zdůrazňuje, že není třeba spěchat, protože pomoc i sbírka bude dlouhodobější – a z prvního setkání na místě vzejdou i konkrétnější pokyny. Jako řidiči dodávek mají v rámci první mise jet i starosta Michalička, tajemník Brandejs či radní Petr Auředník (Klidné město). A protože se pro budoucnost počítá s vytvořením „automostu“, kdy by byly převáženy i další zásilky humanitární pomoci, plánuje, že někdy příště pojede jako řidička, i místostarostka Špačková. „Cítím, že je to třeba – a bát se není na místě,“ řekla Deníku. Naopak Mnichovičtí připouštějí, že by se situace mohla vyvinout i tak, že by se nepodařilo dojet až do cíle. Pro takový případ slibují, že shromážděná pomoc bude předána na hranicích humanitárním organizacím.