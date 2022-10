Upozornil na to náměstek hejtmanky Petr Borecký (STAN), který má v radě Středočeského kraje na starost oblast veřejné dopravy. Podle jeho slov plánovači velmi aktivně pracují na přípravě projektu možné budoucí sítě příměstských trolejbusových linek.

Jako jednu z nich Borecký zmínil právě trasu vedoucí skrz část lidnatých oblastí na Praze-západ: z Jílového u Prahy přes Psáry, Jesenici a Vestec do pražské Písnice, kde by trolejbusy navazovaly na již budovanou linku D metra v hlavním městě.

Jedna linka za tři čtvrtě miliardy korun

Že plány jsou jedna věc a jejich možné naplnění věc druhá, naznačují Boreckého slova: „Náklady na vybudování této tratě a pořízení potřebných vozidel jsou odhadovány na 700 milionů korun bez daně z přidané hodnoty.“ Jen v případě jedné linky – byť té, která by pomáhala řešit problémy s cestováním v dopravně přetížené oblasti – je tedy řeč o třičtvrtěmiliardě korun. Přičemž Borecký nepopírá, že zavádění bezemisní dopravy bude velkou výzvou nejen pro veřejnou dopravu, ale také pro energetiku.

V kraji se počítá jak s možností uplatnit autobusy (a možná i vlaky) na vodík, tak také s provozem trolejbusů a elektrobusů – a v některých vytížených směrech i tramvají, jejichž linky překročí hranice metropole. Nejdále zatím pokročily přípravy na vybudování tramvajových kolejí do Zdib; stavba této tratě by měla začít po roce 2025. O tramvajích se před časem poměrně intenzivně hovořilo i v případě propojení Jesenice s Prahou, kde se nyní počítá s variantou trolejí pro trolejbusy.

Myšlenka na tramvajovou trať, která by oblast Jesenice rovněž spojovala s terminálem v Písnici umožňujícím přestup na metro, je zřejmě minulostí. „Náklady jsou enormní, nevychází to v žádné ekonomické kalkulaci – a tramvaj by musela končit v Jesenici, která ji navíc ani moc nechce,“ uvedl k tomu Borecký. Přičemž dodává, že v této oblasti nejsou řešením akumulátory ani vodík.

Troleje u svých domovů lidé ostře odmítli

Z minulosti je známý záměr zavést ve středních Čechách trolejbusy na lince 375, jež s Prahou spojuje Brandýs nad Labem-Starou Boleslav. Souběžně se rozběhly přípravy na budoucí výstavbu trolejbusové trati na lince 377: z Prahy přes Brázdim, Mratín, Polerady, Sluhy a Veleň až do Kostelce nad Labem na Mělnicku.

Proti „zadrátování“ oblasti trolejemi a sloupy se však postavili občané i představitelé obcí. Jejich ostře odmítavý postoj nezměnilo ani přesvědčování, že by se uplatnily takzvané parciální trolejbusy: vozidla vybavená bateriemi, která v části trasy napájení z trolejí nepotřebují. Před rokem, loni v říjnu, tak kraj ohlásil, že přípravy na zavedení trolejbusů na této lince zastavuje.