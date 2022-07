Co je tam nejatraktivnějšího, by většina dětí asi řekla jednohlasně: pracoviště kriminalistických techniků. Ti jim totiž představili své pomůcky sloužící k zajištění stop na místě činu. A nezůstalo jen u povídání a koukání, plyne ze slov policistky Lucie Novákové.

„Dětem se nejvíce líbily daktyloskopické prášky a štětečky. Vyzkoušely si, jak kriminalisté pracují s magnetickým práškem, s jehož pomocí si zviditelnily své otisky prstů a dlaní na listu bílého papíru,“ připomněla Nováková.

Dalším lákadlem se stalo představení policejní výstroje – rovněž s možností si věci vyzkoušet. Nebo se posadit do služebního vozidla, které není obyčejným autem; je policejní – a fakt opravdické: to, které skutečně honí zločince a vozí delikventy. Třeba zrovna do té cely, kterou děti navštívily před chvílí.

Bezmála dvěma desítkám účastníků tábora policisté odpovídali na otázky týkající se jejich práce – a na závěr s nimi pobesedovaly policejní preventistky.

„Zaměřily se na zásady bezpečného chování dětí při kontaktu s cizí osobou, připomněly, jaká nebezpečí a nástrahy na ně mohou čekat na ulici nebo v okolí domova – a prověřovaly, jak by děti v případě nebezpečí reagovaly,“ konstatovala Nováková.

Jak se v různých situacích zachovat, aby jeden nezmatkoval ani nechyboval, si také děti přímo vyzkoušely. „Kromě dárků si odnesly mnoho zajímavých a poučných informací i zážitků,“ míní Nováková.