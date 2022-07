Jsou středočeská auta v Praze problém? Zastupitel Prokop rozpoutal debatu

Auto, které má na registrační značce písmeno S, nemá v Praze moc co pohledávat; parkující na sídlišti už vůbec ne. Tak vyzněly příspěvky, které v minulém týdnu vyvěsil na sociální sítě pražský zastupitel Ondřej Prokop (ANO). Ohrazuje se proti Středočechům, kteří do hlavního města dojíždějí za prací autem – a tím zabírají Pražanům parkovací místa. Volá po vytvoření systému, který by středočeské řidiče zavedl na záchytná parkoviště P+R, odkud budou pokračovat veřejnou dopravou.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Vít Šimánek

Pražské ulice musí patřit Pražanům, nikoli Středočechům, napsal Prokop na twitteru. Středočeské buřty Středočechům, reagovala prostřednictvím sociálních sítí hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN). V žertu upozornila na množství Pražanů, kteří přijíždějí na víkendy do Mnichovic, kde žije, a ve dvou tamních masnách „vykupují buřty“, které prý nezbudou na místní. Písmeno, které budí emoce Byť se Prokop s Peckovou setkali i v debatě před televizními kamerami, kauza parkování Středočechů v Praze krmí pozornost sociálních sítí dál. V pondělí Prokop zveřejnil ručně psaný seznam čtyř desítek registračních značek, k jehož vytvoření prý inspiroval jednoho ze sousedů na sídlišti, jenž zapsal auta parkující v okolí domu. Středočeských značek lze napočítat šest – ale nechybí ani ty z dalších krajů; rozhodně zbytek nepředstavují jen pražská „A“. „Udělal si obchůzku kolem paneláku a opsal si SPZ. Večer, až půjde s pejskem, porovná, kolik SPZ stojí na sídlišti dál (skutečně tady bydlí) a kolik "po práci" odjelo,“ vysvětlil Prokop na twitteru. Pozoruhodně debatu kolem středočeských registračních značek v Praze „rozštípl“ pondělní tweet na oficiálním profilu Pražské integrované dopravy, doplněný i obrázkem z monitoringu pohybu vozidel: „Máme přehled o všech aspektech provozu 24/7. Třeba že dnes večer bylo na Hájích pět autobusů s "S" a dva pražské – pokud by si to někdo chtěl zaevidovat.“

