Praha /FOTOGALERIE,VIDEO/ – Odhalením dvou dodávkových vozidel doslova napěchovaných i vycpaných pašovanými cigaretami a alkoholem se mohou pochlubit středočeští celníci. Cesta cizinců na švédský festival skončila v České republice, konstatovala Yvona Matějková z Celního úřadu pro Středočeský kraj, když ve čtvrtek informovala o zásahu z minulé soboty.

Hlídka mobilního dohledu zastavila při běžné silniční kontrole na 52. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu dvě společně jedoucí dodávky s bulharskými značkami obsazené Rumuny. V autech celníci objevili důmyslné skrýše pro utajené převážení cigaret – a také náklad alkoholu.

„Při kontrole zaměřené na pátrání po zboží uniklém celnímu dohledu byla posádka obou vozidel dotazována na možnou přítomnost alkoholu, cigaret, omamných a psychotropních látek. Řidič jedné dodávky odpověděl, že vezou pouze tři kartony cigaret – a s nápadnou ochotou je okamžitě předložil ke kontrole. Druhý řidič ještě rychle dodal, že alkohol nevezou vůbec," konstatovala Matějková. Právě nezvyklá vstřícnost a jindy nevídaná snaha o spolupráci přišla celníkům podezřelá; pustili se tedy do důkladné kontroly.

Už po chvíli bylo zřejmé, že buďto oba šoféři lhali, nebo přinejmenším neměli řádný přehled o tom, co vlastně mají naloženo. Podařilo se objevit různé úkryty skrývající cigarety – a to ještě nebylo vše. „V zavazadlovém prostoru jedná dodávky ve směsici přikrývek, oblečení a harampádí všeho druhu našli celníci PET lahve, ze kterých se po otevření linula charakteristická vůně pálenky. Ve druhé dodávce zase celníci nalezli šestilitrové plastové nádoby na vodu, které byly plné pálenky," uvedla Matějková. Na to, co vezou, si pak oba řidiči náhle rozpomněli. Prohlásili, že pití i kuřivo je určeno na festival do Švédska.

Únik na spotřební dani přes 102 tisíc korun

Náklad to nebyl zanedbatelný. Po přesunu na pracoviště celníků v Benešově, kde důkladnou prohlídku aut celníci dokončili i s použitím nářadí včetně vrtáku či endoskopu a s využitím služebního psa Luxe vycvičeného k vyhledávání tabáku, se navíc našly i další tajné schránky zaplněné cigaretami s rumunskými kolky. Konečné sčítání ukázalo, že v jednom z aut bylo 43 litů pálenky a 12 620 kusů neboli 631 krabiček cigaret; druhá dodávka pak vezla 145 litrů pálenky a 10 580 cigaret v 529 krabičkách. Z pohledu celníků to představuje předpokládaný únik na spotřební dani vyčíslený na bezmála více než 102 tisíce korun.

„Obě dodávky byly zajištěny v rámci trestního řízení," poznamenala Matějková s tím, že náklad celníci převezli do střeženého skladu – a vzorky pálenky navíc putovaly do celně technické laboratoře. Okolnosti případu nadále zůstávají v šetření. Pokud kauza spojená s podezřením na porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží skončí před soudem, mohou být v případě uznání viny ve hře až tříleté tresty.