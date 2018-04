Rozvod manželů Paroubkových: Dcera v péči matky, výživné deset tisíc

Osmiletá dcera Jiřího a Petry Paroubkových Margarita byla dnes předmětem jednání Obvodního soudu pro Prahu 5. Ten rozhodl, že zůstane v péči matky a bývalému premiérovi určil výživné ve výši deset tisíc korun.

Jednání soudu trvalo s jednou krátkou pauzou téměř pět hodin a rozsudek byl vyhlášen i s odůvodněním za sedm minut. Podle soudkyně i znalců by v současné době střídavá péče nebyla pro dítě vhodná, jelikož holčička je fixovaná na matku. Expremiéra Jiřího Paroubka soudkyně označila za kvalitního rodiče. Další soud pak bude rozhodovat o tom, jak často se může otec s dcerou vídat. Informoval o tom server iDnes.cz.

Výživné ve výši deset tisíc korun měsíčně se odvíjí od starobního důchodu expremiéra. „Dle stávající judikatury, pokud osoba dosáhne starobního věku, je, dalo by se říct, její dobrou vůlí, zda podstupuje nějakou další výdělečnou činnost. Je jaksi limitována výší starobního důchodu a skutečností, že dosáhla toho věku. O tom byl mezi účastníky spor. Jinak by se rozhodovalo o výši výživného, pokud by byla střídavá péče,“ uvedla pro sever soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 5 Irena Bartoníčková.

Rozvodové tahanice manželů Paroubkových trvají od loňského února, kdy Petra Jiřího opustila. Od té doby nedokázali najít společnou řeč prakticky na ničem, rozvodový soud kromě dcery řešil i dělení majetku.

Jiří Paroubek zastával funkci premiéra od dubna 2005 do září 2006. O rok později - po 28 letech manželství - se rozvedl se svou první ženou Zuzanou. Dva měsíce na to si vzal tlumočnici Petru Kováčovou, která za jeho premiérské éry pracovala mimo jiné pro Úřad vlády. V listopadu 2009 se jim narodila dcera Margarita. Začátkem roku 2017 se manželství rozpadlo. Paroubek už má novou přítelkyni, podle iDnes chodí s bývalou poslankyní ČSSD Gabrielou Kalábkovou.