Správa železnic začala s rekonstrukcí stanice Roztoky u Prahy na koridorové trati mezi Prahou a Ústím nad Labem. Za 203,8 milionů korun dojde k rekonstrukci nástupišť a vybudování nového podchodu.

Vizualizace podoby nových nástupišť v Roztokách u Prahy. | Foto: Správa železnic

Rekonstrukce, která umožní i přímý přístup do Středočeského muzea, začala s ročním zpožděním. Původní tendr musela loni Správa železnic zrušit kvůli příliš drahým nabídkám. Do druhé soutěže přišly dvě nabídky. Vítěznou podalo sdružení Společnost Roztoky u Prahy tvořené firmami Reader & Falge a Rekultivace Ústí nad Labem, a to těsně pod maximální stanovenou cenu.