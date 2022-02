Desítka účastnic se po jeho boku naučila připravit jednoduchý, ale chutný oběd: hrachovou polévku, ratatouille s bulgurem (toto tradiční francouzské jídlo by se pak dalo dojíst i nastudeno s bagetou, kdyby ovšem něco zbylo) – plus ještě jablka v těstíčku jako zákusek. A vše chutnalo natolik, že se snědlo do posledního sousta.