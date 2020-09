Řidiče na okraji Prahy čeká od příštího týdne velké omezení. Technická správa komunikací začne v úterý s opravami mostu X 526 Ve Žlíbku – Počernická přes dálnici D10. K omezení provozu dojde hlavně na mostě, vzhledem k provozu přes něj lze očekávat i komplikace na samotné dálnici.

Jde o most, který je u exitu 3 na Radonice. V místě bývají často kolony i ve chvíli, kdy se v okolí nic neopravuje. Během opravy bude vždy jedna polovina mostu uzavřena. „Provoz bude řízen kyvadlově v jednom jízdním pruhu dynamickou světelnou signalizací, případně regulovčíky,“ řekla mluvčí TSK Barbora Lišková.

Kvůli odstranění stávající římsy a osazení ramenátů pro pracovní plošinu proběhnou navíc ve dnech 24. 9. až 28. 9. 2020 od 21:00 do 6:00 hodin noční uzávěry na D10. Jedná se vždy o uzavření jednoho jízdního pruhu na D10. Zbylá část dne bude bez omezení na dálnici.

Práce na 1. etapě by měly skončit do konce roku 2020 a po zimní přestávce budou pokračovat až do června 2021.

Stavební práce spočívají především ve zhotovení nových závěrných zdí, osazení nových mostních odvodňovačů a mostních závěrů, zhotovení železobetonových chodníkových říms, položení celoplošné izolace mostu a vozovkového souvrství, osazení nového zábradlí, sanace podhledu a boků nosné konstrukce a sanace spodní stavby. Zhotovitelem bude Metrostav. Mosty jsou ve špatném stavu, jak odhalila kontrola v roce 2018.