Rakovnicko /FOTOGALERIE/ - Tři dny (od 21. – 23. července ) stavěli policisté autobusy a náklaďáky, které křižují silnice Rakovnicka. Důvod? Důkladná dopravně bezpečnostní akce, která byla tentokrát zaměřena speciálně na kontrolu dodržování povinností při provozování silniční nákladní a autobusové dopravy.

Policisté mimo jiné zjišťovali, jak jsou na tom řidiči z povolání s dodržováním takzvaných sociálních předpisů. „Tedy s dobou řízení, odpočinku. Zda opravdu dodržují bezpečnostní přestávky," konkretizovala Michela Richterová. Mají totiž nejdéle po 4,5 hodinách řízení nárok na bezpečnostní přestávku v délce alespoň 45 minut.

S hlídkami jste se mohli v uvedené dny potkat na silnicích a odstavných plochách v Rakovníku (Šamotka) a ve Mšeci (u karlovarské rychlostní silnice). V síti kontrol uvízl také Jaroslav Husák, který zdůraznil: „Jako řidič kamionu jsem naštěstí ještě nikdy pokutu neplatil. I dnes jsem dopadl dobře." Možná také díky tomuto faktu Jaroslav Husák podobné kontroly vítá.

„Mně osobně kontroly nevadí. Naopak je dobře, že je policisté dělají. A nejde jen o technický stav auta, ale i o šoféry, jak jsme se před pár dny mohli přesvědčit tragédií ve Studénce. Tam osobně bych jako policista vybral i ty další dva řidiče osobáků, kteří, jak bylo vidět na záznamu, přejeli koleje i přes červené výstražné znamení. Ty bych také pořádně opepřil. To jsou, a neváhám být vulgární: hovada," dodává.

Bylo třeba také například zjistit, jak jsou na tom řidiči v otázce manipulace s kontrolními zařízeními (tachograf) a paměťovými kartami.

Výsledek je skvělý

Dále se kontrolovala případná přeprava nebezpečných věcí podle dohody ADR, technický stav užitkových vozidel a správné zabezpečení a upevnění nákladu. „Současně se hlídky zaměřily na pátrání po osobách, věcech a odcizených vozidlech, a kolegové prověřovali, zda kontrolovaní neřídí pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek," popsala Michela Richterová.

A výsledek je skvělý. Kromě jednoho nevyhovujícího technického stavu nákladní soupravy (kamionu) nebyla zjištěna žádná porušení. Mezi ty příkladné patřil i řidič autobusu Lumír Růžička, který jezdí pro rakovnickou dopravní společnost. Dvacet let jezdil s náklaďákem a od roku 1989 řídí autobusy.

„Tyto kontroly vítám. Jsou naprosto v pořádku. Předpisy se musí dodržovat především co se týká technických stavů vozidel a dechových zkoušek," zdůraznil Lumír Růžička s tím, že firma, u které pracuje, dbá na to, aby byl její vozový park v pořádku. „U této společnosti jsem kdysi začínal a po letech jsem se vrátil právě proto, že ona vždy měla autobusy v pořádku. To po mých špatných zkušenostech u jiných firem oceňuji," dodal k tématu dopravně bezpečnostních kontrol na silnicích Lumír Růžička.

Výsledky Kontrol:21. července:

Zkontrolováno nákladních vozidel nad 3,5 tuny – 15

Zkontrolováno autobusů – 6



22. července:

Zkontrolováno nákladních vozidel nad 3,5 tuny – 22

Zkontrolováno autobusů – 2



23. července:

Zkontrolováno nákladních vozidel nad 3,5 tuny – 24

Nevyhovující technický stav – 1 (vyřízeno blokovou pokutou)

Zkontrolováno autobusů – 2