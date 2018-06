Revoluce na železnici: Cestování za hranice Prahy výrazně zlevní

Území Středočeského kraje bude zahrnuto do tarifu Pražské integrované dopravy (PID). Změna se týká jen železničních tratí, na podzim se má levnější tarif rozšířit i na Táborsko.

Ve středních Čechách se chystá poslední velké rozšíření Pražské integrované dopravy na železnici. Oblast PID se rozšíří za dnešní sedmé pásmo až na hranice kraje. Vyplývá to z první velké změny jízdního řádu, která platí od neděle; na samotné rozšíření integrované oblasti dojde nejspíš se začátkem školního roku. Do vlivu PID spadnou všechny zbylé tratě, které se nevešly do stávajících pásem.

"Nejvíce jich bude v oblastech Mladoboleslavska, Nymburska, Kolínska, Kutnohorska, Benešovska, Příbramska a Rakovnicka," uvedl mluvčí organizátora ROPID Filip Drápal. Celý plán musí nicméně schválit orgány Středočeského kraje, na což by mělo dojít ještě před prázdninami.

Pro Pražany a obyvatele kraje znamená bobtnající integrace mimo jiné levnější cestování mezi Prahou a okolím. Tarif Pražské integrované dopravy je totiž výrazně nižší než běžné jízdné Českých drah. Například obyčejná jízdenka ČD z pražského smíchovského nádraží do Berouna stojí 69 korun, jednotlivá jízdenka PID vyjde na 46 korun. Pokud má cestující Lítačku s kuponem pro Prahu (pásma P, 0, B), dokoupí si do vlaku už jen jízdenku PID za 32 korun.

Podobné příklady jsou i na dalších trasách. Železniční integrace v rámci pražské příměstské dopravy pokročila zásadně už v únoru, když se rozlila na západ kraje na Rakovnicko, Berounsko, Hořovicko a Příbramsko. Finále integračního procesu má ale přijít až na přelomu roku, kdy mají začít platit jízdenky PID i ve vybraných přilehlých oblastech sousedních krajů, například Táborska.

Rozšíření integrace ale není jedinou novinkou, která vyplývá z železničních jízdních řádů. Správa železniční dopravní cesty už zveřejnila návrh grafikonu i na příští rok. Nově jsou v něm zaneseny spěšné vlaky Českých drah na objednávku hlavního města a kraje. Spěšné vlaky mají jezdit z Prahy do Benešova a do Kutné Hory. Na benešovské trati přitom už dnes jezdí spěšné vlaky Arrivy, a to čistě na podnikatelské riziko bez dotací. Jejich další osud není zatím jasný.