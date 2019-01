Rekonstrukce zručského zámku je téměř hotová, na oslavy dorazí vodáci

Zruč nad Sázavou /FOTOGALERIE/ - Zámek ve Zruči nad Sázavou již několik několik let prochází velkou rekonstrukcí. Nyní se na tam pracuje v rámci třetí a poslední etapy, která jde pomalu do finále. Na tuto fázi projektu „Zručský zámek ožívá" město získalo dotaci 48 milionů korun z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Realizace začala loni v srpnu a skončit by měla v polovině letošního roku.

Třetí etapa zasáhne několik částí. „Rekonstrukce čeká například místnosti, kde sídlila knihovna. Tu nyní občané navštěvují v prostorách Spolkového domu," uvedla Martina Fialová, vedoucí odboru kultury ve Zruči nad Sázavou. Ta také prozradila, že se bude rozšiřovat díky opravám i prohlídkový okruh zámku. „Přibudou další dvě místnosti, k tomu ještě koupelna a hraběnčina lázeň," řekla a dodává, že rozšířeny budou i místnosti s loveckou tematikou. Stavební úpravy se uskuteční i v technické místnosti včetně chodby. „Dále se také projektují vitráže v oknech arkády, medailony a štukové prvky Zrcadlového sálu," doplnila Fialová. Expozice ve slepičárně Kromě zámku se opravuje přilehlé okolí. „Dodělává se Zručský dvůr. Dochází k zadláždění parkoviště a k opravě objektu D neboli slepičárny," řekla Fialová. Ve slepičárně by se měla otevřít jedna z plánovaných expozic. Ve Zručském dvoře by měla být na téma vodáctví. Rekonstruuje se také špýchar. Co se v něm bude dít po otevření přiblížila vedoucí odboru. „Připravují se v něm prostory pro stálou expozice Příběh řeky Sázavy," řekla Fialová. Ve špýcharu se provádí oprava nosných stropních prvků, příček a stropů. Třetí částí oprav je spojená s Kolowratskou věží a k ní napojeným hradbám. Ve věži by mělo dojít k obnově schodiště. „Díky tomu bude Kolowratská věž sloužit jako vyhlídka na celý zámecký areál," popsala Fialová. Zastupitelé doufají, že po dokončení rekonstrukce bude zručský zámek lákat více turistů. Starosta Zruče nad Sázavou Martin Hujer prozradil, že termínem otevření je 19. září. „Je to sobota a věříme, že to bude velkolepé. Zapojí se do toho i vodáci z celých Čech," dodal. Všechny nové expozice se tak budou otevírat na konci turistické sezóny. Vedení Zruče nad Sázavou doufá, že tímto nahlédnutím do nových prostor naláká turisty k návštěvě města v další sezóně. Opravy za miliony korun Předchozí etapy oprav Zručského zámku se uskutečnily v letech 2007 až 2010. V první etapě byla opravena dominanta zámku. Věž včetně fasády a ciferníků věžních hodin. Celkovou rekonstrukcí prošly také prohlídkové prostory pod věží a vzniklo i schodiště do podkroví. Z nového zázemí se mohlo těšit i infocentrum. Celá akce si vyžádala dvacet dva miliónů korun. Druhá etapa byla především o interiérech zámku. Změněno bylo podkroví, kde bylo otevřeno muzeum panenek a vznikly prostory pro galerii. Rozšířil se také prohlídkový okruh ve druhém patře o Maurskou halu a Zrcadlový sál. K rozšíření došlo i v prvním patře, kde vzniklo navíc i regionální muzeum. Ve druhé etapě se také zrekonstruovaly přístupové komunikace včetně osvětlení a vybudovalo se parkoviště. V rámci projektu byla opravena i zeď kolem parku od fary a vstupní brána. Součástí druhé etapy byla i zábavně naučná stezka s herními prvky v zámeckém příkopu. V neposlední řadě etapa opravila třetí patro zámku, kam se přesunul Městský úřad. Celý zámek dostal novou fasádu a nasvícení. Druhá etapa stála sto pět miliónů korun.

Autor: Michaela Poláková