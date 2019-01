Registr smluv už většina měst má a vznik centrálního nevítá

Střední Čechy - Registr smluv neboli povinné zveřejňování smluv uzavíraných s veřejnými institucemi na internet. To je cíl navrhovaného zákona, který by měl v červnu dospět ke sněmovně do druhého čtení. Některá města jsou z tohoto případného nařízení na rozpacích, jiná už sama podobný systém pro přehled veřejnosti o krocích radnice zavedla.

Například v Rakovníku už nyní zveřejňují všechny nájemní smlouvy a současně dává město na internet k dispozici také faktury zaplacené městem v hodnotě nad 10 000 korun. Mluvčí radnice Alida Štulajterová upřesnila: „Znamená to, že veškeré větší úhrady vyplývající ze smluv se dají dohledat." V Mladé Boleslavi vedení města vznik registru nepodporuje. Mluvčí města Hana Jandová-Koišová jako důvod označila nepřehlednost. „Obce by měly mít svůj vlastní přístupný registr," dodala. Město Beroun má svůj registr neboli evidenci všech smluv, který je podle radnice dostačující. V případě povinnosti zřízení centrálního se i zde obávají, aby nepřibylo pouze další administrativy. Nymburští využívají služby specializovaných webových stránek, kde jsou veškeré informace o investičních veřejných zakázkách včetně uzavřených smluv. Zastupitelé města Mělník letos v březnu schválili zveřejnění smluv, objednávek a finančního plnění schválených orgány města v Registru smluv České republiky, ačkoliv to ještě není povinné. Zaneseny by měly být kupní i prodejní smlouvy a výsledky výběrových řízení v hodnotě nad jeden milion korun. Primátor Kladna a předseda Svazu měst a obcí České republiky Dan Jiránek předpokládá, že podle rozsahu zákona by Kladno muselo zaplatit odhadem 700 až 900 tisíc korun, pokud by se zveřejňování týkalo i nulových smluv. „Zaměstnalo by to dva úředníky s kanceláří a výpočetní technikou," dodal primátor.

Autor: Sandra Bejšáková