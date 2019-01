Ředitelství silnic a dálnic v úterý spustí opravy D8 u Prahy

Praha - Ředitelství silnic a dálnic v úterý zahájí opravu dálnice D8 u Prahy, práce se budou týkat pásu ve směru na Ústí nad Labem, a to úseků u pražských Letňan a na pátém kilometrem D8. Opravy budou rozděleny do tří etap a potrvají do října. Cena projektu je přes 88 milionů korun bez DPH. Novinářům sdělil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Jan Rýdl.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Ladislav Jerie

V první etapě, která potrvá do 25. srpna, bude doprava v úseku poblíž Letňan a také v úseku mezi 4,9 až 5,4 kilometru na D8 svedena do dvou provizorních jízdních pruhů. „Nejvyšší dovolená rychlost v místě uzavírky bude 80 kilometrů za hodinu," uvedl Rýdl. Křižovatka na exitu číslo jedna Zdiby a nedaleké odpočívadla budou v provozu bez omezení. V průběhu druhé etapy, která potrvá maximálně čtyři týdny, bude prováděna oprava levé poloviny pravého jízdního pásu. Třetí etapa bude trvat také maximálně čtyři týdny a bude při ní opravena pravá polovina jízdního pásu. Křižovatky u Zdib a odpočívadla u nedalekých čerpacích stanic budou podle Rýdla uzavřeny po nezbytně dlouhou dobu o víkendech.

Autor: ČTK