Byť písmena na značce dnes už spolehlivě neprozradí, kde má kdo hlášené trvalé bydliště, v metropoli jde o téma, na něž leckdo zareaguje. A Prokop hraje právě na tuto strunu: volá po tom, aby silnice a parkovací místa v hlavním městě patřily Pražanům, které podle něj přítomnost aut Středočechů omezuje. „Až 200 tisíc Středočechů dojíždí denně do Prahy a beze Pražanům místa,“ udáví Prokop s tím, že hlavní město musí Středočechy motivovat k tom, aby auta nechávali na okrajích Prahy.

Hovoří v té souvislosti o budování parkovišť P+R pro přijíždějící návštěvníky; jedním dechem nicméně volá i po výstavbě parkovacích domů pro Pražany. Stav, kdy na sídlištích (a to obzvlášť těch, kam lze přijet a dále pokračovat v cestě metrem) stojí odbržděná auta ve dvou řadách a řidiči s nimi musí manipulovat, aby mohli vyjet, považuje za neudržitelný – takže by podporoval i vznik dalších modrých zón pro parkování rezidentů.

Tato vyjádření nenechala chladnou středočeskou hejtmanku Petru Peckovou (STAN). Místo vysvětlování souvislostí se rozhodla pro odplatu podobnou mincí – a coby dlouholetá starostka (a nyní místostarostka) Mnichovic na Praze-východ na twitter napsala: „Víkend co víkend najíždí k nám do Mnichovic na chaty až 1500 Pražanů. Berou nám v masně na mostě a taky v masně na náměstí buřty. Na nás nezbyde. Středočeské buřty Středočechům. Máme první bod budoucího memoranda.“

Hele, @oprokop, normálně víkend co víkend najíždí k nám do Mnichovic na ty chaty až 1500 Pražanů a berou nám v masně na mostě a taky v masně na náměstí buřty. Na nás nezbyde. Středočeské buřty Středočechům. ☝? Máme první bod budoucího memoranda. ?? pic.twitter.com/1miN0fELJi — Petra Pecková (@PPeckova) July 15, 2022

Na sociální síti se připojil i Prokop Kocián – s tím, že do hejtmankou žertem zmiňovaného memoranda by se mělo přidat i „naše víno“, které podle něj Pražané jezdí pít na Mělník. Na tuto hru v twitterové debatě přistoupil Stanislav Doležal radou adresovanou Středočechům: „Místo buřtů jezte ryby, místo mělnického vína pijte bordeaux.“ Zato Aleš Polák by byl v soudech opatrnější: „Pokud budu majitel uzenin, budu jen rád, že mi Pražáci jezdí zvyšovat tržby – a vždy budu mít dost i pro místní. V případě parkování to ale fakt neplatí.“

Pražský politik Prokop reagoval na slova Peckové oceněním vtipného příspěvku – nicméně zdůrazňuje, že on nemíní žertovat a ani nechce vzájemný boj. „Já chci rovná pravidla a parkovaní pro naše lidi na sídlištích. Budu moc rád, pokud na tom budeme moct společně a otevřeně spolupracovat,“ odpověděl Peckové na twitteru. Se středočeským hejtmanstvím se ostatně shoduje na tom, že je třeba zřídit další záchytná parkoviště P+R, kde přijíždějí Středočeši budou moci vystoupit ze svých aut – a dále po metropoli pokračovat městskou hromadnou dopravou. V rámci kraje se P+R staví či plánují i u nádraží na hlavních příjezdových cestách do Prahy.

Nezapře nicméně pražský pohled: jde také o rozpočet hlavního města a zvýšení plynulosti jeho dopravy – což zlepší i bezpečnost a kvalitu života. „Ti, kdo do Prahy musí jet autem, mají parkovat na místech pro to určených – a nemají blokovat město,“ trvá Prokop na svém. S tím, že takto je to „správně a fér pro všechny“. Dají se nicméně očekávat ještě hlasy ze středočeských obcí – třeba na Křivoklátsku, Kokořínsku či někde v Poberouní nebo na příjezdech do Brd – které o víkendech a svátcích doslova zavalují auta výletníků z Prahy; často i bez valného respektu k požadavkům pravidel zajišťujících průjezdnost. Také zde se místní netají tím, že je to nejen obtěžuje, ale i omezuje. A že by uvítali férové řešení.

