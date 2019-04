„Policisté získali informace, že se v prostoru nad věznicí objevil bezpilotní letoun, proto byl použit policejní vrtulník. Ten byl připraven původně jako záloha pro případ, kdy by nastaly nějaké nečekané komplikace," vysvětlila Deníku.cz Dagmar Bednarčíková.

Zda se nakonec podařilo bezpilotní letoun vypátrat a komu patřil, policejní mluvčí neupřesnila. Nebylo by to ale poprvé, kdy letadlo nad věznicí letělo. Už minulý týden se bulvárním tisku objevily letecké fotografie Davida Ratha, jak v rámci povolených vycházek běhá po vězeňském dvoře. Policie přepravila Davida Ratha do sněmovny eskortou složenou ze dvou policejních aut, dodávky a čtyř motocyklů. „Přesný počet nasazených policistů nebudeme komentovat. Mohu říci jen to, že obviněného budou hlídat tři policisté," dodala Dagmar Bednarčíková. Nasazení vrtulníku ale celou akci zcela jistě prodraží. Jen palivo na hodinu letu vyjde zhruba od 4,5 do šesti tisíc korun.