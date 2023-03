/FOTO/ Z nemocnice v Rakousku se v pátek 17. března odpoledne ozvala prostřednictvím twitteru hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN). I když její pracovní kalendář, který zveřejňuje na webu kraje, naznačoval původně plánovaný domácí program, ohlásila se z tyrolského města Imst, ležícího západně od Innsbrucku. S tím, že je po operaci probuzená z narkózy.

Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková v nemocnici v rakouském Imstu po úrazu při lyžování v Alpách. | Foto: se svolením Petry Peckové

„Bylo to neplánované. Moje plastika křížového vazu přesně před dvaceti lety, operovaná pod kopcem v Davosu, vydržela. Ale kost ne,“ vysvětlila, co se přihodilo.

Na sociální síti zveřejnila nejen záběry z nemocnice – včetně rentgenového snímku šroubu ve kosti – ale také fotografie z lyžařského terénu v Alpách. Vysvětlení, co se přihodilo, je tedy jednoduché: úraz při lyžování, na něž vyrazila s dětmi. Chválí současně, jak dcera Agáta i její mladší bratr Jakub nečekanou situaci zvládli.

Dokonce 26 fotek představujících rakouskou lyžovačku i její následky – včetně transportu a následně různých fází péče v nemocnici – později Pecková nabídla na facebooku. Tam také připojila další podrobnosti. „Z tolik vytoužených jarních prázdnin s dětmi se stalo neplánované a nechtěně dobrodružství, v rámci možností s dobrým koncem,“ napsala mimo jiné.

„Mohlo to dopadnout hůř. Vrtulník nám nad hlavou létal často. Mě svezl z 2500 metrů ‚jen skútr‘,“ svěřila se. „Prostě skoro ‚poslední‘ jízda. Pojedeme už do hotelu. Ještě chvíli, mami. Je krásně. Tak jo… Žádná velká rychlost, žádná náročná sjezdovka. Lyžuji odmala, lyže mám skoro přirostlé k noze,“ uvedla dále.

Čekání na operace: pár týdnů až dva roky. Volno bývá kvůli pověrám třináctého

I s vysvětlením, co se stalo: „Najednou se nějak kousla hrana lyže. A pád. Velký. Věděla jsem, že to mohlo dopadnout hůř. Odnesla to ‚jen‘ levá noha, která má 21. 3. dvacetileté výročí plastiky křížového vazu. Taky rovnou pod kopcem: operována v roce 2003 V Davosu.“

Ke sportu má hejtmanka blízko, a to nejen ke sjíždění zasněžených svahů: k různým odvětvím. Na zmiňovaném webu kraje prezentuje své zájmy přesně v této podobě: „Děti, přátelé, sport všeho druhu (závodně hrála basketbal), golf, běh, sjezdové lyžování, běžky, skialpy, cyklistika, potápění, lodě, cestování, setkávání s lidmi, koncerty, divadla a práce, která je koníčkem.“

I když ji jedna z těchto vášní neplánovaně potrápila natolik, že se stal velký malér a ona nyní chválí i pomoc asistenční služby pojišťovny, návratu do pracovního zápřahu se neobává. Věří, že to půjde. „Práci dám on-line a na vozíku a s berlemi,“ plánuje, jak vše bude zvládat. S ujištěním, že když už na úterý 21. března je v divadle ve Slaném plánováno předávání cen hejtmanky, bude tam a ceny předá. I když na vozíčku. „Těm osmdesáti nominovaným osobnostem Středočeského kraje to nezkazím,“ zdůraznila.