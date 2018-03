Adriana Krnáčová: Ráda bych začala s prodloužením metra A na letiště

Není množství aktuálních dopravních uzavírek v Praze na hranici únosnosti?

Devadesát pět procent z nich jsou plánované akce. Několik let se tady nedělalo nic a my je nechceme zdržovat jen proto, že jsou letos volby a tak je riziko, že tím "naštveme Pražany". Máme na akce alokované prostředky a chceme je dělat. Je ale třeba říct, že komunikace s veřejností před zahájením uzavírek není ideální. Vyčítám to náměstkovi Dolínkovi a naší akciové společnosti TSK, která má opravy na starosti. Společnost TSK nemá potřebu informovat ani Radu hlavního města, co se v něm bude dít. Buď je to na pokyn pana náměstka, nebo nevím. Každopádně jsem si právě kvůli tomu nastavila s TSK každý týden pravidelné informativní schůzky. Celé to je o špatném plánování, ale i o téměř nulové informovanosti lidí. Vím, že třeba při opravě Českobrodské tam lidé nebyli předem informováni o objízdných trasách nebo etapách rekonstrukce. A podobně teď u dopravních problémů kolem Husitské.

Vy jste se v tom nějak angažovala?

Na těch poradách řeším jejich agendu opravdu do detailů. Zašlo to až tak daleko, že jsem je na té schůzce přinutila vytvořit leták, který rozešlou do schránek lidem, kterých se rekonstrukce Českobrodské dotýká, protože ti nevěděli ani základní informace o uzavírce. Nemyslím si ale, že by má kancelář měla dělat letáky a vůbec říkat, jak by měla vypadat komunikace TSK nebo pana Dolínka, který to má v kompetenci. Bohužel ne všichni jsou ochotni věnovat městu sto procent svého času. V případě pana Dolínka je to od chvíle, kdy kandidoval do parlamentu a stal se poslancem, tak nějak pozapomněl na Prahu. Vyčítám mu to zvlášť proto, jak je jeho resort, tedy pražská doprava, komplikovaný. Není to z jeho strany fér, měl by si vybrat. Odvolávat ho teď pár měsíců před volbami by bylo plácnutí do vody. Kdyby do voleb zbývaly třeba dva roky, tak bych ho odvolala.



Jezdíte pražskou MHD?

Samozřejmě. Bydlím na šestce, takže část jezdím třeba na Hradčanskou. A různě se tak pohybuji po městě. Když mám volno, nejraději chodím pěšky.

Co konkrétního učinila vaše koalice pro dokončení vnitřního silničního okruhu?

Byli jsme připraveni odsouhlasit podtunelování zbývajícího úseku mezi Blankou a Prahou 8 a 9. Narazili jsme ale na odpor našich kolegů Zelených, kteří chtěli vést dopravu po povrchu. Skoro všechny rozvinuté metropole se snaží dávat dopravu pod zem. Právě proto, aby se mohly rozvíjet ty městské části na povrchu. Přiznám se, že jsem ten postoj Zelených nepochopila. Udělali jsme ale kompromis, kdy se začalo projektovat podtunelování a připravuje se i alternativa v podobě tzv. duálu, která má být vyhodnocena někdy na podzim. Osobně si ale myslím, že je to nešťastné a mělo by se pokračovat v podtunelování.

Jakou jinou velkou dopravní stavbu započalo vaše vedení? Nebo ještě může zahájit?

Samotné projektování trvá minimálně čtyři pět let. Pokud bychom našli něco připraveného, tak bychom to rádi začali stavět. Navíc ještě máme koalici a dohoda v ní není vždy snadná, jak jsem zmínila. Nicméně pevně věřím, že letos podle plánu začneme s geologickým průzkumem k metru D. A netajím se ani s tím, že bych ráda začala s prodloužením metra A na letiště. Protože se nemůžu spolehnout na to, že stát v dohledné době postaví železniční spojení na letiště.

Na tom projektu už se ale přece pracuje…

Ale dříve než v roce 2030 to nebude, jak mi sdělila SŽDC. Metro by mohlo být dřív. Osobně mi prodloužení metra dává smysl. Třeba Hamburk nebo Paříž pracují tak, že nejdřív postaví infrastrukturu a až pak rozvíjejí území. Ne opačně. Podobně by se dalo rozvinout území kolem Dlouhé míle, kde může sídlit mnoho technologických společností. Plán s metrem na letiště tady už byl. Jen se zatím zastavil u motolské nemocnice, což bylo podle mých informací kvůli čerpání evropských fondů. Navíc počet turistů v Praze bude dál přibývat a my se na to musíme připravit. Nemůžeme se spoléhat na stát. Každopádně by se ale stát mohl také podílet na projektech, jako je právě metro na letiště. Dosud si všechny infrastrukturní stavby financuje Praha sama. Všechny důležité instituce ale sídlí v Praze a zdejší infrastrukturu zdaleka nevyužívají jen Pražané.

Urychlí plánované zapojení soukromého investora do budování metra D celé dílo?

Připomínám, že Praha předběžně vybrala firmu ze skupiny Penta, která je majitelem těchto novin a která by měla budovat nadzemní části stanic a okolí. V zahraničí je to preferovaný způsob financování. I v Evropě se předpokládá, že veřejných peněz bude méně a města bude potřeba nějak zabezpečit. Spolupráce se soukromým sektorem je zásadní, pro mě určitě. U nás se na to nahlíží jako na velké riziko. Na jednu stranu to chápu, na druhou říkám – dejme tomu šanci. Protože metro D se už plánuje minimálně patnáct let a za deset let se podařilo vykoupit šest pozemků při potřebě asi 120 parcel. Model, který jsme připravili, je životaschopný a jsme připraveni ho prodiskutovat na zastupitelstvu. Věřím, že to stihneme do voleb.

V jakém roce by mohlo na nové lince vyjet metro v běžném provozu?

Pokud mluvíme o úseku z Pankráce do Depa Písnice, tak ideální scénář je sedm až osm let. Vzhledem k různým zájmům městských částí bych k tomu dodala ještě dva roky.



Menší pobouření vyvolal váš výrok o „Pražanech zpovykaných z dopravy“ v nedávném rozhovoru pro Novinky.cz. Byl sice vytržený z kontextu, na druhou stranu jste tam zmínila i to, že by lidé v Praze povstali, pokud by čekali víc než deset minut v koloně. Třeba na Radlické je to ale denní chléb. Jak ty výroky zpětně hodnotíte?

Odkazovala jsem na to, že jsme jako Pražané „zpovykaní“ veřejnou dopravou, která je tady skvělá a na niž jsem opravdu hrdá. Nemyslela jsem ale dopravu jako celek. Také jsem řidič a nejsem slepá. Vidím, že Praha má strukturální problém kvůli nedokončeným okruhům i radiálám. Bylo to opravdu nešťastně řečené a ještě jednou se omlouvám. Je mi to líto, ale nemohu to už vzít zpět.

Dost lidí v Praze trápí i bydlení. Loni vzrostlo nájemné za průměrný byt meziročně o víc než 10 procent, na nějakých 19 tisíc korun. Což se rovná výdělku řady lidí ve městě. Co s tím?

Klasická otázka zní: Má být město spíš developerem, nebo vytvářet dobré podmínky, aby se byty stavěly? Já jsem pro tu druhou možnost. Ať stavějí ti, kdo to umějí. Město by k tomu mělo jen dodávat – tak ne, tak ano. Takový postup, i se zapojením široké veřejnosti, jsme si vyzkoušeli na Smíchově a fungovalo to. Zároveň jsme ale začali jako určitý doplněk stavět stovky bytů z Fondu dostupného bydlení. Výstavbu bytů v Praze zbrzdila ekonomická krize a dodnes ji dusí zdlouhavost povolovacích procesů zakotvená ve stavebním zákoně.

Co máte konkrétně na mysli?

Kdo chce stavět, potřebuje 56 vyjádření od různých institucí. Ony sice mají nějaké lhůty, ty se ale nedodržují a nejsou za to sankce ani téměř žádná vymahatelnost. A třetí důvod je ten, že máme 22 stavebních úřadů na 22 městských částech. Formálně sice spadají pod státní správu, ale každý z nich má své politické reprezentace. Jejich pozice je oficiálně apolitická, ale to je iluze. Každý tam promítá své preference a zájmy. A to je pro město toxické. I proto máme v širším centru patnáct brownfieldů, se kterými nedokážeme nic dělat. Spočítali jsme, že developeři v Praze mají připravených 40 tisíc bytů. Stavební zákon je ale tak rigidní, že umožňuje spíš blokovat než stavět. Česko je v délce povolovacích řízení 165. ze 185 zemí. To je šílené.