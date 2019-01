Puberťák ukradl na chodbě seniorce peněženku

Kladno - Zatím neznámý mladík neváhal a sedmaosmdesátileté ženě ukradl přímo z kabelky peněženku. Případ je o to závažnější, že pachatel je podle informací policie ve věku patnáct až sedmnáct let. Vše se stalo v úterý kolem 15. hodiny, když se důchodkyně vracela do svého domova v Petrohradské ulici v Kladně-Rozdělově.

Krádež peněženky. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Vít Šimánek

„Při vstupu do dveří se do domu spolu s ní vetřel mladík tmavé pleti. Ten stařenku za okamžik okradl," vyjádřila se policejní mluvčí Michaela Nováková. Zloděj seniorce v prvním patře sáhl do kabelky, kterou držela žena v ruce a ze zavazadla jí vytáhl peněženku. V té bylo 1100 korun a občanský průkaz. Z místa ihned utekl neznámo kam. „K popisu pachatele můžeme uvést, že se jednalo o mladíka ve věku patnáct až sedmnáct let, který měl hubenou postavu vysokou asi 170 až 180 centimetrů a propadlé tváře. Byl tmavé pleti a měl lehce kudrnaté delší černé vlasy. Na sobě měl tmavé oblečení," sdělila mluvčí Nováková. Policisté nyní žádají případné svědky, kteří zaregistrovali pohyb výše uvedené osoby v rozdělovském sídlišti, aby informace sdělili buď na bezplatné lince 158, nebo kontaktovali přímo vyšetřovatele případu na Obvodním oddělení Kladno–město. „Nejen v souvislosti s tímto případem upozorňují policisté převážně seniory, aby byli obezřetní a nevpouštěli do domů žádné cizí lidi," uzavřela policejní mluvčí Michaela Nováková.

Autor: Daniela Řečínská