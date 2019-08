„Já bych svého Rafíka nikomu cizímu nedala,“ dušuje se Zdena Krušinová z Prahy, která kvůli tomu, že skoro po celý život vždy měla nějakého psa, tráví dovolené v Česku a blízkém okolí. „Vždycky se najde nějaké ubytování, kam si můžu vzít pejska s sebou. Nehledě na to, že kdyby Rafík nejel se mnou, ani bych si to volno neužila,“ říká Zdena Krušinová, která žije sama a o umístění svého mazlíčka do psího hotelu nechce ani slyšet.

Psí hotely jsou jednou z možností, kde můžete psa nechat po dobu dovolené. Podmínky ubytování jsou různé a je vždy dobré vybrané zařízení předem i s vaším čtyřnohým přítelem navštívit. Dobré je myslet na to včas, protože některá zvířata potřebují větší čas k adaptaci, jiná do hotelu ani nevezmou. „V našem hotelu nemáme žádné kotce ani úvazy. Psi jsou pohromadě v rámci psí smečky, a proto musí být každý pes socializovaný. Nového psa zkoušíme v rámci zkušební návštěvy, která je zdarma a kde vidíme, jak se pes ve smečce chová a zda je pro náš typ hotelu vhodný,“ popisuje podmínky přijetí Iva Janoušková, majitelka zařízení Dogpark v Roztokách u Prahy. Kotce jsou jinak spíše pravidlem než výjimkou, takže kdo potřebuje psa umístit, nejspíš pro něj nakonec vhodný hotel najde.

Špinavé misky a staré deky

Denisa Hnátková svého zlatého retrívra Rohlíka chtěla do psí ubytovny dát jen jednou: „Šli jsme se tam s Rohlíkem podívat předem, a dobře jsme udělali. V kotcích byly špinavé misky, staré deky, nikdo neměl tendenci psa ani podrbat a spíš mi přišlo, že tam ani nemají zvířata rádi,“ líčí svůj zážitek. Nakonec se tedy přizpůsobila psovi. Jezdila na dovolené s ním, a to i k moři, jednou dokonce do Řecka. A když ho opravdu nemůže vzít s sebou, hledá hlídání u příbuzných a známých.

Stejně tak to dělá i Dita Lázňovská, která cestuje hodně a ráda. Její mops Gerd tak nejčastěji skončí u maminky. Když byla Dita dva měsíce v Kanadě za prací, hlídala jí psa kamarádka, jejíž dvě děti si ho oblíbily natolik, že se s ním jen těžko loučily. „Od té doby je Gerdík jako vyměněný. Mimo jiné se naučil jíst granule po jedné, a protože nemám čas podávat mu každou granuli zvlášť, hodím mu jich hrst na podlahu a on je sezobe,“ směje se Gerdova panička. Do hotelu by svého miláčka nedala i z toho důvodu, že psi se tam prý velmi rychle naučí různé neplechy od ostatních ubytovaných. Je to jako s dětmi ve školce.

Na první návštěvu s očkovacím průkazem

„Psí hotel je jasná volba. Mám vyzkoušený jeden, kam dáváme pejska každý rok na čtrnáct dní, když letíme k moři. Není to drahé a starají se tam o něj vzorně,“ libuje si naopak Hana Hroudová z Plzně. Zkušenosti jsou tedy různorodé, chtělo by se říci každý pes, jiná ves, takže psích hotelů se bát nemusíte. Po návštěvě a zkušebním dnu, který někde nabízejí zdarma, můžete psovi sbalit kufr. A co by měl mít s sebou? „Na první návštěvu očkovací průkaz, pelíšek a žrádlo na dobu pobytu,“ říká Iva Matoušková z Dogparku a dodává: „Staráme se o pohodový pobyt každého pejska, v závislosti na jeho věku, zdravotním stavu a kondici. Každý den připravujeme pro psy program i s ohledem na počasí. Tak, aby si pejsci každý den užili, ale zároveň si i odpočinuli. Někteří ubytovatelé vodí své hosty každý den na procházku. To ale například v roztockém hotelu není potřeba. Kolem Dogparku, který vedle psího hotelu a školky nabízí i výcvik psů a služby psího salonu, má totiž pozemek tři tisíce metrů čtverečních. Psi jsou tedy za celý den vyběhaní až až.

V psích hotelech bývá samozřejmostí veterinární dohled pro případ, že by měl pes nějaké zdravotní potíže. „Spolupracujeme s veterinou v obci a zároveň s veterinární pohotovostí, která v případě potřeby dojede přímo k nám do hotelu. Zatím jsme žádné větší případy naštěstí neřešili,“ ujišťuje Iva Matoušková. Než přijmou zvíře do psího hotelu Jitky Sedláčkové v Roudnici nad Labem, musí být řádně očkováno proti vzteklině, parvoviróze, psince, leptospiróze, nesmí jevit příznaky nemoci a musí být dobře zvladatelné a neagresivní.

Každý den dostanete zprávu a fotky

S nemocemi se bojovat dá, horší je to s emocemi. Dita Lázňovská už svého Gerda zná, a tak balí až v den odjezdu na dovolenou, aby nebyl nervózní. „On vždycky pozná, že se někam chystám. Nejvíc vyvádí, když odjíždím. Když se vrátím, je mnohem klidnější, to už zapomene, že na mě byl naštvaný,“ sděluje své zkušenosti. Majitelé psů by se dali přirovnat k rodičům dětí, kteří mají strach, jestli se jejich miláčkům na škole v přírodě nebo letním táboře nestýská. I na to jsou některé psí hotely připravené. „Každý majitel psa od nás denně dostane e-mail s informacemi o svém psovi, jak se měl a co celý den dělal. Zároveň každý den pořizujeme fotodokumentaci z celého dne, kterou dáváme jak na naše stránky, tak i na náš Facebook. Každý majitel se tedy může podívat, že je o jeho miláčka vzorně postaráno. Z důvodu bezpečnosti máme v areálu hotelu rozmístěny kamery s nepřetržitým videozáznamem,“ popisuje Iva Matoušková. To znamená, že páníček je v tomto případě informován lépe než lecjaký rodič.

Každého samozřejmě bude zajímat, kolik za takové služby zaplatí. V Dogparku je cena za den v hotelu od 340 korun za den a různí se podle doby strávené v hotelu. Pro delší a opakované pobyty se vyplatí permanentka. A pokud vás zajímá, kolik psů jsou v takovém zařízení schopni ubytovat, pak vězte, že třeba v Roztokách nemají stanoven horní limit. Vždy záleží na složení smečky. V letních měsících tu prý mají kolem 25 až 30 psů denně.

Za kočkami chodí hlídačky domů

Jestliže nedůvěřujete hotelu a nemáte nikoho, kdo by vám psa pohlídal, je tu ještě jedna možnost. Můžete si najmout člověka na hlídání mazlíčka, který za ním bude chodit k vám domů. Například na webu Hlídačky.cz najdete slečnu na hlídání psů či jiných vašich mazlíčků, ať už hledáte hlídání během dovolené, nebo venčení pejsků, když jste dlouho v práci.

V případě, že potřebujete pohlídat kočku, se tento model přímo doporučuje. „Hlídáme kočky přímo u klientů doma, neboť kočka je od přírody fixovaná na místo, kde bydlí, a tam se také cítí nejlépe.“ Pokud dáte kočku do hotelu, bude to pro ni velmi frustrující zážitek. Z toho důvodu nejvíce ocení pohodlí svého domova, kde se navíc nemusí setkávat s cizími zvířaty, a vystavit se tak riziku přenosu různých nemocí, odůvodňují domácí hlídání na serveru www.holidaycat.cz.

Čistý záchod, spousta zábavy a mazlení

A jak to v případě Holidaycat probíhá, když si takovou kočičí chůvu objednáte? Nejdříve přijede k vám domů na instruktážní schůzku, kde se seznámí s vaší kočkou, sepíše detaily do smlouvy, převezme klíče od domu a vyúčtuje částku předem. Během vaší dovolené k vám bude kočičí chůva chodit, kočku nakrmí, pohraje si s ní a vyčistí jí záchod. Následně vám z návštěvy pošle osobitou fotokoláž společně s detailní zprávou, jak se vaše kočka má a jestli je vše v pořádku.

Stejnou službu nabízejí i webové stránky meow-sitting.cz, kde je běžná doba návštěvy 60 minut — optimální čas pro to, aby chůva kočku obstarala a zbyl jí ještě dostatek času na aktivní věnování se kočce. Návštěva zahrnuje krmení, vyčištění kočičího WC, drobný úklid po kočce, případně starost o další domácí zvířata a údajně také spoustu zábavy a mazlení pro vaši kočku. I tady obdržíte každý den fotky a podrobnou zprávu o tom, jak se kočička má. Cena je 350 korun za jednu návštěvu. Možnosti tu jsou a je jen na vás, jakou cestu zvolíte.

Tipy na psí hotely



Dogpark.cz, s.r.o.

Za Potokem 464, Roztoky u Prahy, www.dogpark.cz

Škola pro psy Conica - Psí hotel

Ke Kalinovu mlýnu, Ořech, www.skolapropsy.cz

Psí hotel PetCenter CZ s.r.o

Do Čertous 2634/7, Praha 9 — Horní Počernice, www.dogshotel.cz

Psí hotel — Jitka Sedláčková

Štěpárna 344, Roudnice nad Labem, www.psi-hotel-roudnice.cz

Ajax Hotel pro psy

Sulec 11, Toužetín, www.ajaxhotel.cz