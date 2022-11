Za rok vyjedou do středních Čech nové motoráky, o rok později elektrické

Účtování s minulostí krajských silničářů se odehrává na několika frontách. Soud čerstvě začal probírat okolnosti zakázky na opravu mostku v Zaječově, což byla spíš drobnější stavební akce, ale další podněty ke stíhání kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) odložili; neshledali zjištění nasvědčující spáchání trestného činu. Práce KSÚS obecně a jejího ředitele Dvořáka obzvlášť přitom byla v minulém volebním období pod ostrou palbou kritiky tehdejší opozice (jejíž představitelé jsou dnes u moci). Jak Dvořák, tak Pokorná Jermanová výhrady odmítali a výtky označovali za politické tlaky bez podstatnější opory ve faktech. Někdejší hejtmanka má jasno: správa silnic i Dvořák na postu jejího ředitele, který zastával 14 let, pracovali dobře. Ba dokonce velmi dobře.

Dlouhodobé smlouvy mají padnout

Zela opačného mínění je nynější hejtmanka Pecková, a to i po zjištění, s jakým výsledkem policie uzavřela prověřování veřejných zakázek krajských silničářů do roku 2020. „Podezření ze spáchání zločinu podplácení, porušení povinnosti při správě cizího majetku, přijetí úplatku, přečinu zneužití informace v obchodním styku či zjednání výhody při zadání veřejné zakázky bylo odloženo,“ shrnuje výsledek šetření NCOZ. Nemyslí si ale, že by tím bylo řečeno, že nic špatného se nedělo. „Události a souvislosti popsané v usnesení jsou šokující,“ trvá na tom, že je co kritizovat.

„To, že podklady nejsou dostatečně procesně silné, neznamená, že by byly rozptýleny pochybnosti o ovlivňování veřejných zakázek na KSÚS za působení bývalého vedení. Naopak: uvedené informace jsou natolik závažné, že se rada kraje rozhodla přijmout několik opatření,“ uvedla hejtmanka. Radní Bendl upřesnil, že jde o kroky, které povedou ke kompletnímu přesoutěžení rámcových smluv (tedy o dlouhodobé spolupráci) v souvislosti se zimní i letní údržbou. Krajský úřad sdělil, že opatření navazující na informace od policejní NCOZ „budou v rámci této příspěvkové organizace kraje realizována v nejbližší době“. Z dřívějšího dohadování mezi středočeskými politiky o poměrech v KSÚS plyne, že stále přetrvávají některé rámcové smlouvy z éry jiného Bendla: uzavřené již v době působení historicky prvního středočeského hejtmana Petra Bendla (ODS).

Zajíc, či Zaječov? To posoudí soud

Zmiňované soudní jednání se vztahuje k podezření na zmanipulování veřejné zakázky na opravu propustku pod silnicí na Berounsku za 1,2 milionu korun, přičemž v roli obžalovaných vysvětlují své kroky exředitel KSÚS Dvořák a kladenský podnikatel Otto Zach, který je majitelem firmy OZ stavby. „A hybatel dění v mnoha dalších firmách pracujících pro KSÚS,“ komentovala hejtmanka Pecková na facebooku. Podle kriminalistů byl se získáním zakázky spojen padesátitisícový úplatek, což mají potvrzovat náznaky v policejním odposlechu. Mimo jiné soud hledá odpověď na otázku, zda slova „jen počkej, Zajíci“, měla znamenat dodání dokumentů k zakázce v Zaječově, anebo zvěřiny z mysliveckého honu. Korupci Dvořák v jednací síni popřel, Zach odmítl vypovídat. „Soud bude pokračovat bohužel až v lednu, pana bývalého ředitele obhajuje stejný advokát jako bývalého pana premiéra. Tak je toho asi moc najednou,“ komentovala dále Pecková na sociální síti dění v jednací síni.

Dvě hejtmanky se veřejně přou: má větší zásluhu o školy ANO, nebo STAN?

Z ředitelské funkce byl Dvořák odvolán záhy po povolební změně vedení kraje. Jeho náhrada se ale nepovedla: nástupcem byl jmenován Jan Lichtneger, který coby vítěz konkurzu přišel ze stejné funkce v Karlovarském kraji. Toho pak radní odvolali kvůli kontaktům s lidmi z kauzy Dozimetr, za jejíž klíčové postavy jsou označováni exnáměstek primátora Prahy Petr Hlubuček (STAN) či podnikatelé Michal Redl a Zakaría Nemrah. Rada kraje následně ohlásila zadání hloubkového auditu, který má činnost KSÚS prověřit jak v době, kdy stál v čele organizace Lichtneger, tak i v části Dvořákovy éry.