Přes 65 tisíc volných míst, která by zaměstnavatelé rádi obsadili, evidují úřady práce ve středních Čechách. Jen na Praze-východ je jich přes 19 tisíc - naopak na Rakovnicku pouhá tisícovka. Nejde však o kompletní přehled situace na pracovním trhu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Taneček

Zaměstnavatelé nemají povinnost volná místa nahlašovat; dělají to, když mají za to, že by jim úřad mohl pomoci s nalezením vhodného uchazeče. Není přitom pravdivý předpoklad, že mezi nabízenými pozicemi jsou jen nekvalifikované manuální práce, „typicky vhodné pro člověka z pracáku“.