Propadák ANO v Praze. Je až páté, volby vyhrála ODS

/FOTOGALERIE/ Revoluce. Šok. Chaos. Volby v metropoli komentují politici i odborníci velmi emotivně. Ale není se čemu divit. Pražané zvolili do zastupitelstva hlavního města pět stran či subjektů s nesmírně vyrovnaným výsledkem, to historie nepamatuje. V Praze 4 postoupil z prvního kola do Senátu neúspěšný prezidentský kandidát Jiří Drahoš. Lidé vybrali také složení radnic jednotlivých městkých částí.