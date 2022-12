Podívejte se: Drbátko, hračka i jídlo. Zvířata v zoo dostala vánoční stromky

Ve zmíněných aplikacích je pod složkou Údaje možnost o výměnu zažádat a zároveň si občan může zvolit, na kterém úřadě si hotový řidičák vyzvedne. Portál občana také umožňuje zjistit pirátům silnic počet bodů nebo se podívat na přehled přestupků.

Nedočkavci můžou podat žádost už tři měsíce před koncem platnosti průkazu, ne ale dřív. Elektronicky je možné podat žádost o výměnu neplatného řidičského průkazu, jak ve lhůtě standardní, tedy vyhotovení do 20 dnů zdarma, tak v kratší lhůtě do 5 pracovních dní. V takovém případě si řidiči připlatí 700 korun. K úhradě poplatku za rychlejší vyřízení žádosti dochází až při vyzvednutí průkazu na obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

Osobně na úřad

Pokud řidič nechce využít online metodu, stále si může podat žádost osobně na úřadu obce s rozšířenou působností, který není vázán na trvalé bydliště. Může tedy přijít kamkoliv a pokud se předem objedná, s největší pravděpodobností se vyhne i nekonečným frontám. Potřeba je původní řidičák a doklad totožnosti, žádost si může vyplnit až na místě.

Rodina se rozloučila s autorkou kostýmů Noci na Karlštejně a Tří veteránů

Pokud řidič nechá svůj průkaz propadnout, nesmí za volant. „V takovém případě si musí zažádat a nechat si jej vyměnit. Pokud ale nemám platný řidičský průkaz, samozřejmě nemohu až do doby, kdy mám nový, řídit,“ upozorňuje Jemelka. Za takový přestupek může řidič dostat pokutu do dvou tisíc korun. Pokud by šel případ do správního řízení, může se finanční trest vyšplhat až na 2500 korun. Odborníci tedy doporučují každému řidiči, aby si platnost svého řidičáku zkontrolovat.

Výrazný nárůst počtu dokladů, kterým v příštím roce vyprší platnost, vychází hlavně z vysokého počtu nových dokladů vydaných v roce 2013. Tehdy bylo po legislativních změnách nutné vyměnit průkazy vydané v letech 2001 až 2004. Podobná situace byla také v roce 2020.

Řidičáky střední Čechy a Praha.Zdroj: Deník