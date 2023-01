Příjezd volební komise s urnou si vyžádalo patnáct Středočechů

Volit prezidenta republiky bez toho, že by zavítali k urnám ve volebních místnostech, bude v pátek 13. ledna nebo pak v sobotu 15 Středočechů. Plyne to ze čtvrteční informace mluvčího kraje Davida Šímy. Večer informoval o počtu voličů, kteří pro první kolo prezidentské volby požádali o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky kvůli tomu, že jsou v izolaci nebo karanténě kvůli koronaviru.

Volební stanoviště pro osoby ve zdravotní karanténě, hasičská zbrojnice JSDH Praha - Stodůlky. | Foto: Deník/Radek Cihla