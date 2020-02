Babiš se pochlubil fotografiemi z úterní ranní cesty na sociálních sítích. Stejně tak učinil i státní podnik ČD a ministr průmyslu a obchodu, který po odvolaneném Vladimíru Kremlíkovi řídí rovněž resort dopravy. Avšak web Zdopravy.cz upozornil: „Na spoj, který je složen téměř výhradně z vozů z 80. let minulého století bez větší modernizace, nasadily České dráhy vůz Bdpee se zásuvkami, klimatizací a wifi.“

„Vzhledem k plánovanému dnešnímu jednání ohledně dopravní situace na železnici ve Středočeském kraji byl do oběhu zařazen velkoprostorový vůz, který byl k dispozici, takové jednání umožnil a zároveň může zůstat na lince v běžném provozu a v této soupravě i v následujících dnech,“ odpověděly na redaktorův dotaz České dráhy v twitterové diskuzi.

Zdopravy.cz připomíná, že státní dopravce přitom na řadě jiných linek trvale bojuje s nedostatkem vhodných moderních vozů (například na Západních nebo Valašských expresech). Podle rezervačního systému ČD navíc jezdí další dny na zmiňované trase stále soupravy složené ze starých vozů, které nenabízejí cestujícím moc komfortu a prošly jen drobnými úpravami – třeba výměnou potahů. České dráhy ani neuvedly, z jakého jiného vlaku musely tento vůz pro premiéra a vicepremiéra přesunout.

Babišova snaha o zlepšení mediálního obrazu navíc narazila v úterý ještě jednou. Šéf hnutí ANO si totiž s kolegou Havlíčkem koupili u pokladny jízdenky. „Do Benešova 81 Kč, studenti a důchodci platí dvacku. Super. Ale vlaky ve špičce jsou tu přetížené. Řešení? Patrové, a hlavně delší vlaky. Musíme tomu uzpůsobit nádraží,“ napsal premiér na oficiálním twitterovém profilu.

Primátor Prahy: S e-shopem nám nikdo nepomohl

Toho využil k popíchnutí Babišův politický rival a pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), který mu přes sociální síť vzkázal: „Až tam (do Benešova) pojedete příště, tak si můžete koupit stejnou jízdenku v tarifu Pražské integrované dopravy (PID) za pouhých 68 Kč. A na mobilu si ji můžete koupit v našem nově vylepšeném e-shopu, který jsme za nevysokou cenu zprovoznili. Bohužel nám s tím přes víkend nikdo nepomohl.“

Hřib narážel na předraženou zakázku na IT systém nákupu elektronických dálničních známek, kvůli níž musel Kremlík opustit úřad a Babiš účastí na dobrovolném hackathonu odborníků nasbíral politické body, byť ho organizátor akce Tomáš Vondráček údajně nezval a řekl, že chtěl s dalšími „ajťáky“ jen státu ušetřit peníze.

7:31, vlakem do Středočeského kraje. Proč? Protože tu řeší dopravu. Koupili jsme si s @KarelHavlicek_ jízdenku. Do Benešova 81 Kč, studenti a důchodci platí dvacku. Super. Ale vlaky ve špičce jsou tu přetížené. Řešení? Patrové, a hlavně delší vlaky. Musíme tomu uzpůsobit nádraží. pic.twitter.com/8raE4IhwuI — Andrej Babiš (@AndrejBabis) February 25, 2020

Korunu internetové diskuzi nasadila magistrátní firma Ropid, která organizuje městskou hromadnou dopravu v Praze a okolí, když uvedla: „Pan premiér by to mohl mít dokonce za 10 Kč, protože v Praze se dá jezdit od 65 let zadarmo a 5 vnějších pásem do Benešova se státní slevou je za desetikačku.“

Babiš: Slevy na jízdné budou, dokud budu premiérem

Ukázalo se tedy, že Babiš (65 let mu bylo loni v září) tak vůbec netuší, jak v běžné praxi funguje jeho vlastní návrh. Studenti do 26 let a senioři nad 65 let mohou od 1. září 2018 využívat ve vlacích a autobusech slevu 75 procent z jízdného. Loni na podzim se zlobil, že někteří soukromí dopravci toto vládní nařízení využili a uměle navýšili cenu jízdenek, kterou jim pak stát musí kompenzovat. Slevy na jízdné už ze státního rozpočtu vysály miliardy korun. Ale Babiš opakuje: „Slevy na jízdné budou, dokud budu premiérem.“

Babiš sice při putování Středočeským krajem sliboval modernizaci vlaků, nádraží i tratí kolem Prahy, ale podle primátora Hřiba například už jednání magistrátu s Českými drahami a krajskými představiteli v čele s hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou (ANO) o nové smlouvě na příměstské vlaky proběhal. A nedopadla úspěšně. „Chtěli jsme zlepšit kvalitu cestování. Třeba přidat wifi a tak. Bohužel kraj nechtěl nést svou část nákladů na navýšení dotace u vlaku, který přejíždí hranici kraje a Prahy,“ uvedl Hřib.

Podle webu Zdopravy.cz také Ropid už dříve tlačil na pořizování velkokapacitnějších souprav pro tyto spoje, ale narazil na odpor Středočeského kraje, který je pod vládou hnutí ANO 2011.