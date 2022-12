Foto: Předvánoční úklid po netopýrech. Je čas vyrazit na pokálené půdy

Aby příznivá situace vydržela, hasiči radí dávat si pozor během předvánočního shonu i samotných vánočních oslav, aby vzpomínky na svátky byly co nejkrásnější. V případě adventních věnců bez nehořlavých podložek hasiči upozorňují, že jsou učeny pouze k dekoraci a ne k zapalování. Varují také před věnci, které nemají dostatečně upevněný držák svíčky či je kolem něj příliš mnoho chvojí.

Věnce a svíčky nejsou jediným rizikem

Pokud jde o svíčky a prskavky, je třeba pamatovat na to, že jde o otevřený oheň, který by nikdy neměl zůstat bez dozoru. Svíčka může zapálit hořlavé materiály ve své blízkosti, jestliže i deset centimetrů od plamene lze naměřit až 200 stupňů Celsia. Zkušenosti ukazují, že je třeba dávat obzvlášť pozor na hořlavé podložky, blízkost záclony, umístění do průvanu nebo do police. Na paměti je třeba mít i to, aby svíčku nezvrhly malé děti nebo domácí zvířata. Také prskavky je nutné používat nad nehořlavou podložkou a před odložením mezi odpad je zchladit (například v nádobě s vodou nebo venku zapíchnutím do sněhu).

Vánoční rizika požáru mohou souviset i s vařením a pečením nebo vytápěním. A nemusí jít jen o zapomenuté jídlo na sporáku. Nebezpečné je třeba vznícení potravin smažených na pánvi, pokud se někdo rozhodne hasit horký olej vodou. Správný postup je pánev zakrýt a oheň nechat bez přístupu vzduchu uhasnout. Topení se může zkomplikovat třeba na chatě, pokud tam lidé přijedou slavit a chtějí být rychle v teple. K požáru může vést snaha zatopit pomocí hořlaviny, ponechání hořlavých materiálů v okolí topidla, komín zanesený sazemi nebo jeho nevhodná konstrukce, ale i nesprávné uložení horkého popela.

Sanitky jezdily do Bohnic častěji než jindy

Pozor je však radno dávat i na sebe. Upozorňuje na to zkušenost ze třetí adventní neděle, kterou na facebooku připomněla Záchranná služba Asociace samaritánů ČR Praha-západ. Upozornila, že 11. prosince častěji převážela pacienty na příjmové oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice, přičemž se stalo, že duševní nepohoda a těžko zvládnutelné situace postihly i několik lidí najednou. „Adventní neděle nemusí nutně znamenat shon, stres a smutek. I tuto složitou dobu plnou obav můžeme zvládat ve větší pohodě,“ uvedli k tomu samaritáni. Přičemž současně dodávají: pokud psychická zátěž je v těchto dnech hůře snesitelná a pro někoho se stane nezvladatelnou, není ostudou říci si o pomoc.