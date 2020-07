Na Pražském okruhu dnes vstupuje do další etapy budování bran pro měření rychlosti. Budou umět rozlišovat mezi osobním a nákladním autem.

Pražský okruh. Ilustrační foto. | Foto: ČTK/ Jan Kouba

Základy začaly vznikat již přede dvěma týdny, a to na dvou místech. Nyní se práce přenesou do jízdního pásu ve směru od dálnice D5 k D1, konkrétně do úseků u Jesenice na Praze-západ a mezi obce Herink a Modletice na Praze-východ. Opět se bude jednat o výstavbu základů pro budoucí portálové konstrukce.