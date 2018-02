Pražský dopravní podnik začal vykupovat pozemky pro tramvajovou trať do Slivence

/INFOGRAFIKA/ Dopravce pokročil s přípravami prodloužení tramvajové trati z Barrandova do Slivence. Pro novou dopravní stavbu vykoupil už více než čtvrtinu pozemků.

Díky registru smluv je poprvé snadno veřejně zjistitelné, za kolik se pozemky pro novou trať vykupují. V lednu vykoupil dopravní podnik od developerské společnosti Finep pozemky o rozloze 7485 metrů čtverečních za 15,9 milionu korun, loni 5382 metrů čtverečních od fyzických osob za 6,458 milionu korun.

Nejde přitom jen o výkupy: letos se pražský dopravce dohodl s Finepem na pronájmu některých pozemků, které bude potřebovat během stavby. Za každý rok a metr čtvereční zaplatí 120 korun.

Dopravní podnik zatím podle mluvčí Anety Řehkové vykoupil 28 procent všech potřebných parcel, celkem jich potřebuje přes tři hektary.

„Celková cena bude známa až po vykoupení všech pozemků, a to proto, že dopravní podnik musí postupovat v souladu s platnými zákony, tedy nabídnout výši kupní ceny na základě znaleckého posudku. Představy majitelů pozemků o jejich ceně se velmi různí,“ řekla Řehková. Vzhledem k citlivosti celé záležitosti a v zájmu co nejrychlejšího dokončení výkupů se podle Řehkové dopravní podnik nechce k věci již více vyjadřovat.

Nová trať bude dlouhá 1,5 kilometru, budou na ní tři zastávky a dopravní podnik ji chce začít stavět letos nebo příští rok. Na stavbu má územní rozhodnutí, na část trasy i stavební povolení.

Trať do Slivence je na seznamu více než deseti nových úseků, které by Praha ráda postavila. A také je s přípravami nejdále.

Tramvaje by měly jet i do středních Čech

Výstavbu tramvajových tratí řeší hlavní město a jeho dopravní podnik také se Středočeským krajem. Ten minulý týden potvrdil plány na stavbu nových tratí z metropole do Zdib či Jesenice.

Středočeští radní rozhodli o zahájení investorské přípravy tratí z pražských Kobylis do Zdib, která by se mohla začít stavět už v roce 2022. Na starost ji má mít Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako investorská organizace.

Podle rozhodnutí radních by se měla přiblížit i výstavba tratí do Čestlic a Jesenice, kde se připravuje aktualizace zásad územního rozvoje. První z tratí povede z Opatova do Čestlic (variantně z Hájů), do Jesenice by se mělo jezdit přes Vestec z Depa Písnice.

„Chceme usnadnit cestování lidem, kteří těmito směry denně jezdí. Pevně věřím, že se podaří tyto akce ve střednědobém horizontu úspěšně realizovat. Jde o ekologické a kapacitní řešení,“ konstatoval středočeský radní pro oblast dopravy František Petrtýl.