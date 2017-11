Pražské ANO si volí nového šéfa. Stropnický křeslo obhajovat nebude

Do národní potravinové sbírky se v sobotu v celém Česku zapojily stovky lidí. V 750 obchodech a obchodních centrech, které akci podporují, nakupují jídlo nebo hygienické zboží, které se pak prostřednictvím charitativní organizace dostane k potřebným. Sbírkové nákupní košíky se plní od ranních 8.00 a akce potrvá až do 20.00. Médiím to řekli organizátoři akce z platformy Byznys pro společnost.