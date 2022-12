Do konce prázdnin sníh vydrží

Na Šibeničním vrchu v Mnichovicích na Praze-východ se lyžuje na obou vlecích, potvrdil v úterý 27. prosince Deníku provozovatel Jan Zenkl. „Sněhová pokrývka sice klesla o jednu třetinu, ale jsem si jist, že do konce vánočních prázdnin vydržíme,“ ujišťuje, že přijet za zážitky do Mnichovic lyžaři mohou – a možné to bude i v příštích dnech. „I s tou hroznou předpovědí počasí,“ poznamenal. Vánoční prázdniny končí v pondělí 2. ledna; školní vyučování začne od úterka 3. 1. 2023. Ski-aréna Šibeniční vrch bude v provozu po celý zbytek prázdnin denně od 10 do 17 hodin; včetně silvestrovského 31. 12. a následujícího Nového roku.

Hasiči jeli na pomoc zbytečně: kvůli televizi, hodinkám i chytrému mobilu

Velkou zásobu sněhu umožňující úpravy sjezdovky k bezproblémovému zajištění provozu za jakéhokoli počasí ohlašuje Ski areál Chotouň na Praze-západ; mezi Pohořím a Jílovým u Prahy. Na svém webu nabízí i záběry on-line kamer ukazujících bílou pohodu. Do pátku 30. prosince zde bude rušno vždy mezi osmou a 21. hodinou; kolem přelomu roku pak přijde mírné zkrácení. Silvestrovský provoz skončí už v 19 hodin a na Nový rok se vleky rozjedou až od devíti.

Silvestr a Nový rok na svém panství teprve na webu upřesní „Vítek z Prčice“ – což znamená, že řeč je o areálu Ski Kvasejovice západně od města Sedlec-Prčice na Příbramsku. I zde ohlašují „hromady sněhu“ v zásobě. V úterý 27. prosince Vítek oznámil, že do pátku 30. prosince se bude jezdit vždy mezi devátou dopolední a osmou večer. Nyní zdejší svahy hlásí od 60 do 90 centimetrů technického sněhu, i když v okolním terénu leží nula.

Poslední šance: Připomeňte si kostýmy Libuše Šafránkové ze slavných filmů

Nedaleko, jen mírně jižněji, provozuje rodina Krejčích areál Moninec; jeden z typických symbolů zimy ve středních Čechách, proslavený mimo jiné technologií schopnou zasněžovat, i když je nad nulou. Také lidem, kteří místo dobře znají, se však sluší připomenout novinku této sezony: skipasy lze koupit výhradně on-line přes gopass.travel. V úterý odpoledne Monínec hlásil 75 centimetrů sněhu sloužícího 326 lyžařům. Návštěvníci si nyní mohou denně vybrat jak denní lyžování mezi devátou a šestnáctou hodinou, tak večerní od 18 do 21 hodin. Lyžuje se po celé délce sjezdovky, což znamená, že v provozu jsou jak hlavní lanovka, tak horní kotva; také hotelový vlek během dne funguje.

Sáňky mezi lyžaři nemají co dělat

Provozovatelé upozorňují, že sáňkování a bobování je na lyžařských svazích zakázané. Zajištění bezpečnosti jiný přístup neumožňuje. Pokud tedy Ježíšek nadělil pod stromeček sáňky a ještě donedávna všudypřítomný sníh zmizel vskutku jako na jaře, děti si na vyzkoušení jejich jízdních vlastností musí počkat. Na Monínci kvůli riziku zranění zdůrazňují zákaz lyžování mimo sjezdové tratě.