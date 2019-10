Loni z hlavního města odešlo do středních Čech 15,2 tisíce lidí, naopak opačným směrem se jich stěhovalo o 7,5 tisíce méně.

Rozdíl mezi počty těch, kteří utečou z Prahy, a kteří se naopak ze středních Čech do hlavního města odstěhují, však ve skutečnosti zřejmě bude ještě výraznější. Starostové z okolí metropole lamentují, že k nim přichází hodně obyvatel z Prahy, z nichž se však mnozí k pobytu úředně nepřihlásí a trvalé bydliště si nechají v Praze.

Představitele obcí to mrzí. Nejde jen o prestiž, ale hlavně o peníze. Podle počtu hlav se totiž rozdělují příspěvky od státu. Jako problém to vidí i středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „I pro ně musíme v kraji zajišťovat služby,“ posteskla si na adresu obyvatel, za kterými z metropole peníze nepřicházejí.

Počet obyvatel roste

Naopak to, že Středočeši úředně změní bydliště a pořídí si pražskou adresu, ještě nemusí znamenat, že se skutečně přestěhovali. Deník zaznamenal případy, kdy jde o krok ryze formální. Důvod? Úsilí o přijetí dítěte do školy v hlavním městě či usnadnění možnosti parkovat na modrých zónách v metropoli. A někdy může být motivací také snaha o zlepšení finanční situace díky příspěvkům na bydlení (na něž by rodina nedosáhla, kdyby partneři měli oba hlášený pobyt na téže adrese).

V Praze i přes úprk do středních Čech obyvatel přibývá, „mohou“ za to ale cizinci. Mezi roky 2010 a 2017 se jejich počet zdvojnásobil. Z 1,3 milionu obyvatel Prahy je 200 tisíc cizinců, uvádí statistika Institutu plánování a rozvoje (IPR) za rok 2018. Nejvíce z nich je Ukrajinců (51 tisíc), Slováků (31,6 tisíce), Rusů (téměř 24 tisíc), Vietnamců (13 tisíc) a Američanů (6,6 tisíce).

113 tisíc lidí jezdí za prací

Pražané ovšem i po odstěhování na hlavní město nedají dopustit a do metropole pak denně dojíždějí za prací nebo do škol. A přidává se k nim nemálo „původních“ Středočechů. Podle statistik IPR dojíždělo v roce 2017 ze Středočeského kraje do Prahy denně 113,5 tisíce lidí. Toto číslo od roku 2015 mírně klesá, v roce 2015 to bylo o 23,1 tisíce více.

Nejvíce do hlavního města dojíždějí lidé z okresu Praha--východ (25,8 %). Silně je zastoupen i okres Praha-západ (24,8 %) a Kladensko (18 %). Praha je totiž dominantním zdrojem pracovních příležitostí pro zmíněné okresy.