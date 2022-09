Kladno lídrem odpůrců: pocítí to cestující

Kolem zavádění standardů bylo v minulosti poměrně dusno. Nyní zřejmě přichází další horká fáze sporů o placení obcí za dopravu – a trefila se přesně do vrcholící kampaně před komunálními volbami. Kontrolní výbor dal v pondělí 29. srpna za pravdu stížnosti města Kladna, ohrazující se proti přístupu kraje jak ke Kladnu, tak i k dalším městům a obcím.

Kladno odmítá platit kraji příspěvek na dopravu. Cestující o spoje ale nepřijdou

Vedení Kladna na krajské standardy odmítlo přistoupit, když právní analýza, kterou nechal magistrát vypracovat, dospěla k závěru, že požadavky kraje jsou protiprávní. To odmítl náměstek hejtmanky Petr Borecký (STAN), který má v radě kraje na starost oblast veřejné dopravy. Tvá na tom, že nová pravidla představují spravedlivý systém – a jsou zcela v pořádku a v souladu se zákonem. Podle něj to potvrzuje jiná právní analýza, kterou si předem nechal vypracovat kraj. Vedení Kladna (plus menší díl dalších starostů) svůj postoj nezměnilo – a důsledek od 1. září pocítí cestující: kraj vyřadí kladenskou městskou hromadnou dopravu z jednotného systému integrované dopravy PID. To se projeví nejen v ne/uznávání jízdenek při přestupu z městské na meziměstskou dopravu (kdy navíc mají platit jiná pravidla při cestě „z Kladna“ a „do Kladna“), ale také ve změnách tras řady linek i časů odjezdů jednotlivých spojů.

Výpis z usnesení kontrolního výboru zastupitelstva Středočeského kraje ke standardům dopravní obslužnosti.Zdroj: tiskový mluvčí statutárního města Kladno Vít Hera

To platí, pondělní usnesení krajského kontrolního výboru nic nemění. Otevírá ale prostor pro nové debaty – a může to být docela rachot nejen na nejbližším zasedání středočeského zastupitelstva, chystaném na pondělí 12. září. Naznačuje to alespoň úterní stanovisko kladenského primátora Milana Volfa (Volba pro Kladno). Obrací se ke kolegům starostům, a to s varováním, které vlastně opakuje od počátku: „Chtěl bych upozornit všechny středočeské starosty, kteří smlouvy ke standardům dopravní obslužnosti podepsali bez usnesení zastupitelstva, že tím porušují zákon – a měli by zjednat rychlou nápravu. A na druhé straně by tyto smlouvy, když pominu jejich nesmyslnost, mělo ze zákona schválit také zastupitelstvo Středočeského kraje, což se nestalo.“

Jen politická deklarace, míní náměstek hejtmanky

Náměstek hejtmanky Borecký ustupovat nemíní. Pro Deník uvedl, že usnesení kontrolního výboru krajského zastupitelstva považuje za nesmyslné, jelikož vedení kraje má právní posouzení – a to říká, že spolufinancování ze strany obcí je naprosto v pořádku. „Přijaté usnesení navíc nemá žádnou závaznou hodnotu; považuji je za politické gesto opozičního hnutí ANO, jelikož v čele výboru stojí jejich zástupce,“ odkázal na pozici předsedy výboru Roberta Bezděka. Ten Deníku řekl, že usnesení bylo přijato deseti hlasy „pro“ a jeden z účastníků jednání se zdržel hlasování – přičemž mezi těmi, kdo usnesení podpořili, nebyli jen reprezentanti opozice.

Z výpisu usnesení krajského kontrolního výboru, který Deníku poskytl mluvčí Kladna Vít Heral, plyne, že jeho členové doporučují krajské standardy přepracovat a o jejich přijetí znovu jednat s obcemi a městy; to té doby nic na dopravní obslužnosti neměnit. Pro obce by se také měl systém financování veřejné dopravy zprůhlednit. Borecký má však jasno: je to jen politické gesto. „Kontrolní výbor navíc ani nezdůvodnil, jak k závěru došel,“ uvedl.

Primátor Volf naopak netají spokojenost. „Musím ocenit objektivní přístup členů kontrolního výboru, kteří se nebojí jednat ku prospěchu obyvatel celého Středočeského kraje,“ konstatoval k tomu, jak se výbor vypořádal s podnětem zaslaným právě z Kladna. Deníku sdělil, že statutární město Kladno bude ve věci standardů dopravní obslužnosti nadále postupovat tak jako dosud: „věcně, pragmaticky a bude se držet zákonů“.

Trvá současně na tom, že standardy dopravní obslužnosti jsou „nesmyslné“ jako celek. Snaží se to ilustrovat na příkladu, který se přímo nedotýká Kladna: „Pokud obec do tisíce obyvatel kraji nezaplatí, o víkendu do ní nepřijede jediný autobus – případně tou obcí projede a nezastaví.“ Náměstek hejtmanky Borecký kritiku odmítá: nová pravidla podle něj směřují k tomu, aby obce do systému financování veřejné dopravy přispívaly rovnoměrně – aniž by jedny platily jako mourovaté, zatímco jiné se takříkajíc „vezou“ coby černí pasažéři.